Нужно ровнять всё с землей, – экс-представитель президента Украины в Севастополе

После эвакуации населения Херсонской области Россия должна применить по занятым украинскими формированиями населенным пунктам все средства поражения, уничтожая противника.

Об этом в эфире телеканала «Первый Севастопольский» заявил бывший представитель президента Украины в Севастополе Иван Ермаков, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости.

По мнению Ермакова, тактика должна быть такой, чтобы места сосредоточения противника равнялись с землей.

«Я считаю, что это первый этап, о котором президент говорил, а второй этап должен быть: вывели людей оттуда, и те поселки, которые остались, которые будут заняты противником, они должны быть уничтожены вместе с противником.

Другого пути нет. Не бывает в войне рассюсюкиваний до самой победы, до мирного соглашения. Поэтому я считаю, нужно применять уже не только вертолеты, а уже надо применять самолеты, скажем, Ту-22М3 с тем вооружением, который смешает эти окопы и все с землей.

Человек устроен так, что им владеет или страх, или интерес. Я так понимаю, что о страхе забыли украинцы… Они, как только появится оружие, а я уверен, что американцы дадут оружие, чтобы перед выборами какой-то был успех. Поэтому нужно принимать решение.

Я, как человек, как военный, считаю, что нужно действовать более решительно и прямо, ибо рассюсюкивание – это смерти подобно. Пусть увидят, что мы не сюсюкаем – мы воюем, и раз уж объявили в этих регионах военное положение, значит, уже подходим по-серьезному», – заявил Ермаков.