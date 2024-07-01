Нужно садиться за стол переговоров, страна на грани катастрофы – депутат Рады

Анатолий Лапин.  
01.07.2024 19:56
  (Мск) , Киев
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Вооруженные силы, Денацификация, Дзен, Дипломатия, Общество, Политика, Россия, Спецоперация, Украина, Экономика коллапса


Украина должна как можно быстрее добиться завершения конфликта, потому что страна стоит на грани катастрофы – экономики фактически не существует, в энергетике колоссальные проблемы, а демографическая ситуация стремительно ухудшается.

Об этом в эфире видеоблога политолога Вадима Карасева заявил депутат Верховной рады, изгнанный из президентской фракции, Евгений Шевченко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Украина должна как можно быстрее добиться завершения конфликта, потому что страна стоит на грани...

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«Мы с вами говорим о фундаментальных причинах, почему нужно заканчивать войну и садиться за стол переговоров. Потому что есть проблемы – не просто угрозы военного характера, потому что не получилось у нас с контрнаступлением…

Угрозы потери поддержки на Западе есть, политические – электоральные циклы идут, меняются, мы же об этом говорим давно. Дальше – экономические проблемы, наша экономика практически не работает. Про энергетику я молчу вообще – как в зиму вступим в такой ситуации, ладно еще лето как-нибудь переживем», – отметил он.

«Чем дальше мы затягиваем войну, тем больше демографическая ситуация ухудшается, люди уезжают, они приспосабливаются – и уже многие говорят о том, что они не хотят возвращаться в Украину. То есть, чем раньше мы закончим войну, тем раньше люди вернутся. Страну нужно будет снова собирать по камушкам обратно назад», – рассуждал Шевченко.

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