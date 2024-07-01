Нужно садиться за стол переговоров, страна на грани катастрофы – депутат Рады

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Украина должна как можно быстрее добиться завершения конфликта, потому что страна стоит на грани катастрофы – экономики фактически не существует, в энергетике колоссальные проблемы, а демографическая ситуация стремительно ухудшается.

Об этом в эфире видеоблога политолога Вадима Карасева заявил депутат Верховной рады, изгнанный из президентской фракции, Евгений Шевченко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Мы с вами говорим о фундаментальных причинах, почему нужно заканчивать войну и садиться за стол переговоров. Потому что есть проблемы – не просто угрозы военного характера, потому что не получилось у нас с контрнаступлением… Угрозы потери поддержки на Западе есть, политические – электоральные циклы идут, меняются, мы же об этом говорим давно. Дальше – экономические проблемы, наша экономика практически не работает. Про энергетику я молчу вообще – как в зиму вступим в такой ситуации, ладно еще лето как-нибудь переживем», – отметил он.

«Чем дальше мы затягиваем войну, тем больше демографическая ситуация ухудшается, люди уезжают, они приспосабливаются – и уже многие говорят о том, что они не хотят возвращаться в Украину. То есть, чем раньше мы закончим войну, тем раньше люди вернутся. Страну нужно будет снова собирать по камушкам обратно назад», – рассуждал Шевченко.