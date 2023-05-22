Нужно «шатать» настроения россиян – киевский пропагандист

Анатолий Лапин.  
22.05.2023 15:47
  (Мск) , Москва
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Война, Вооруженные силы, Дзен, Пропаганда, Россия, Украина


Одним из элементов наступления Украины должна стать информационно-психологическая атака на российские войска и население РФ.

Об этом в эфире интернет-канала Politeka, передает корреспондент «ПолитНавигатора», заявил украинский политический обозреватель Леонид Швец.

Одним из элементов наступления Украины должна стать информационно-психологическая атака на российские войска и население...

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По его мнению, Украина должна использовать негативы для того, чтобы «шатать» настроение россиян.

«То, что видно по настроениям, – здесь больше на эту тему я, как человек с соответствующим образованием и опытом могу рассуждать, – настроения там не победоносные, настроения там хреновые. И это, в том числе компонент нашего будущего наступления – мы воюем не только с танками, с ракетами, с артиллерией, нам очень важно морально-волевое качество противника.

Как только он посыплется, как только посыплется солдат, – неважно, какая железка у него в руках или под задницей, – все, можно считать, что пошло. Настроения там паршивые и на это надо рассчитывать, их надо качать, усиливать и так далее», – заявил Швец.

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