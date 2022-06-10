«Нужно снять последнюю рубашку»: в Киеве хотят нарастить численность армии

10.06.2022  12:59 (Мск), Киев
Анатолий Лапин.  
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Вооруженные силы, Дзен, Общество, Политика, Украина
Новости Украины

Чтобы противостоять России, Украине нужно иметь армию, насчитывающую минимум 800 тысяч человек.

Об этом в эфире львовского телеканала «НТА» заявил экс-заместитель командующего Сил специальных операций ВСУ, бывший замсекретаря Совбеза Украины генерал Сергей Кривонос, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Чтобы противостоять России, Украине нужно иметь армию, насчитывающую минимум 800 тысяч человек. Об этом...

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По мнению Кривоноса, население страны должно снять с себя последние рубашки, но обеспечить армию.

«У нас впереди еще много заданий, которые мы должны выполнять. В первую очередь, подготовка людей к умению воевать. Эти цифры должны минимум в три раза превосходить списочную численность нынешней армии. Потому что, чтобы успешно воевать, одна треть должна отдыхать, одна треть – готовиться к войне и одна треть должна учиться…

Нам ничего не остается, мы должны последнюю рубашку с себя снять, чтобы готовить людей. Потому численность, если мы хотим контролировать ситуацию и продолжать активные боевые действия в нашу пользу, то численность нужно наращивать до 800 тысяч минимум», – заявил Кривонос.

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