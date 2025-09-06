Нужно соглашаться на предложенную Путиным капитуляцию – украинский политолог

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Украина имеет шансы добиться мира, но для этого нужно согласиться с условиями России.

Об этом в эфире видеоблога иноагента Александра Шелеста заявил украинский политолог Юрий Дудкин, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

«Есть у Украины шанс завершить все мирным путем. Я подразумеваю, читая между строк все сообщения из Москвы, что это капитуляция. Давайте называть вещи своими именами. Если Россия говорит, что Украина должна вывести все войска из четырех областей, это капитуляция. Это, простите, иначе никак не называется», – сказал эксперт.

Он добавил, что российский лидер пообещал, что Москва продолжит добиваться своих целей военным путем.