Нужно соглашаться на предложенную Путиным капитуляцию – украинский политолог
Украина имеет шансы добиться мира, но для этого нужно согласиться с условиями России.
Об этом в эфире видеоблога иноагента Александра Шелеста заявил украинский политолог Юрий Дудкин, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.
«Есть у Украины шанс завершить все мирным путем. Я подразумеваю, читая между строк все сообщения из Москвы, что это капитуляция. Давайте называть вещи своими именами. Если Россия говорит, что Украина должна вывести все войска из четырех областей, это капитуляция. Это, простите, иначе никак не называется», – сказал эксперт.
Он добавил, что российский лидер пообещал, что Москва продолжит добиваться своих целей военным путем.
«И я уже призывал, моих слушателей, что надо готовиться к худшему, надо сохранять свои жизни. Я обращаюсь к гражданским лицам не сидеть, ждать и уповать на того, кто пришел к власти благодаря тому. что он смешной и красивый. А уповать надо на то, что у вас еще есть жизнь, дарованная Богом, и ее нужно сохранить. А государство как гарант Конституции и всех прав граждан Украины не гарантирует вам сохранение жизни. Это мой краткий посыл соотечественникам», – резюмировал Дудкин.
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам: