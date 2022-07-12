«Нужно сорвать референдум»: Зе-офис объяснил, зачем ВСУ бьют по Херсонщине

12.07.2022  10:46 (Мск), Киев
Анатолий Лапин.  
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Вооруженные силы, Дзен, Политика, Россия, Украина, Херсон
Новости Украины

Удары по Херсонской области наносятся, чтобы не дать этому региону присоединиться к Российской Федерации.

Об этом в интервью беглому российскому либералу Марку Фейгину заявил советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Удары по Херсонской области наносятся, чтобы не дать этому региону присоединиться к Российской Федерации....

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По мнению Арестовича, Украине лучше не допустить референдума, чем бороться потом с его итогами.

«Референдума не должно состояться. Это абсолютно логично. Гораздо проще сорвать референдум, чем потом иметь действие с последствиями пусть фейкового, но референдума. Значит, ждите, все близко», – сказал чиновник.

«Там уже, судя по тому, что наши сейчас исполняют в Херсонской области, я смотрю, что и в Херсоне будет горюшко. Херсон – это просто, военнослужащие российской армии, уезжающие в Херсон – это можно прощаться навсегда», – заявил Арестович.

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