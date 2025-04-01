«Нужно создать цифровое сообщество России и Китая» – Ли Бо

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Китай, в отличие от США, готов делиться с Россией своими IT-технологиями.

Об этом директор по стратегии китайского медиа-портала Guancha Ли Бо заявил сегодня на Московском экономическом форуме, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Будет существовать цифровой разлом в мире. Безусловно, США хотят сохранить свое лидерство в области искусственного интеллекта и эксплуатации систем. Они никогда не будут делиться этим с Россией и Китаем. «Гугл» уже заявил, что прекращает делиться программами с открытым кодом в области развлечений. Но Китай последние 6 лет разрабатывает свою собственную операционную систему. «Хуавей» преуспела в том, чтобы создать операционную систему нового поколения, которая называется «Гармония». Это технология с открытым кодом для Китая. И на следующем этапе она станет технологией с открытым кодом для России», – сказал Ли Бо.

Он считает, что нужно создать цифровое сообщество России и Китая, которое сможет завоевать мировой рынок.