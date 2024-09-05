Нужно создавать атмосферу страха, чтобы в любой военчасти ВСУ боялись прилёта – Коц

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Такие удары, как по построению в полтавском Институте связи, должны наноситься периодически, чтобы чувство страха не покидало ни солдат ВСУ, ни их натовских инструкторов.

Об этом в эфире «Радио КП» заявил находящийся в Курской области военкор Александр Коц, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Удар важен тем, что он нанесён по глубокому тылу, нам необходимо создавать атмосферу страха на Украине, чтобы в любой военной части боялись прилёта ракеты, чтобы боялись этих построений, чтобы они ходили и всё время оборачивались. Они себя очень вольготно чувствуют даже в некоторых приграничных районах… Когда мы бьём по военному Институту связи, на котором идёт построение, это говорит о том, что у нас кратно выросли разведывательные возможности. Судя по масштабу, это была агентурная информация. Есть наши люди, которые, несмотря на риск быть схваченным, посаженным на огромные сроки, всё равно продолжают поставлять информацию. Наше Минобороны сказало, что там готовили специалистов по связи и РЭБ, всякие украинские правдорубы кричат, что это вообще были вчерашние мобилизованные. Но и у тех, и у других проскакивает, что там присутствовали иностранные инструкторы, которые преподавали там РЭБ или связь, или РЭР. Но это тоже сигнал всем натовским инструкторам на Украине, что вы нигде не находитесь в безопасности», – сказал Коц.

Он подчеркнул, что это далеко не первый такой сигнал.

«Наносились удары и по гостиницам, в которых живут иностранные наёмники, и по Яворовскому полигону во Львовской области. Кстати, к вопросу о возросших возможностях разведки, накануне был нанесён удар по львовскому предприятию ВПК, которое делает всякие гадости, которые потом летят на территорию РФ. Вообще, количество осмысленных ударов с хорошим результатом, мне кажется, все заметили, что оно возросло. И это даёт повод для осторожного оптимизма», – добавил военкор.