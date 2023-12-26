Нужно срезать этот геморрой, – полковник СБУ об уходе из Авдеевки

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Украинские войска должны быть отведены из Авдеевки, которая сейчас выкачивает ресурсы из ВСУ.

Об этом в эфире интернет-блога «Разные люди» заявил полковник СБУ в отставке, военный эксперт Олег Стариков, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Это, по мнению Старикова, было бы правильным военным решением, но Авдеевка при этом имеет политическое значение.

«Авдеевка сейчас – тактическое направление, но имеет политическое значение. Реально, по-военному, надо отходить. Надо убрать этот геморрой, который есть, который бросаются туда ресурсы, надо срезать его, выстроить – уже сейчас должны выстраивать линию обороны, убрать и снять это напряжение, если по-военному. Но есть тут политическая составляющая», – заявил Стариков.