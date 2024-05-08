Нужно срочно искать формулу мира, ситуация тяжелая, – Мосийчук

Анатолий Лапин.  
08.05.2024 16:11
  (Мск) , Киев
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Война, Вооруженные силы, Дзен, Дипломатия, Россия, Украина


Ситуация на фронте для ВСУ очень тяжелая – нужно срочно искать формулу мира.

Об этом в эфире видеоблога пропагандиста Александра Шелеста заявил экс-депутат Верховной рады, в прошлом боевик «АТО» Игорь Мосийчук, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Ситуация на фронте для ВСУ очень тяжелая – нужно срочно искать формулу мира. Об...

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Мосийчук подчеркнул, что сложность для Украины не закончится даже в случае гипотетического выхода на границы, которые страна имела до госпереворота.

«Ситуация на фронте тяжелая, Путин мобилизировал нормальное количество своих граждан на войну, поддержка войны в Российской Федерации существует – надо объективно смотреть на это, даже можете почитать тут комментарии.

Значит, очевидно, надо искать формулу, по которой можно, задействовав разные механизмы, остановить войну.

Очевидно, что нам ее надо остановить, потому что продавливание вооруженных сил, удары, помощь, которую сегодня увеличивают, а завтра ее может не быть вообще. Это все говорит о многих вещах…

Война не закончится, даже если мы гипотетически, страшными потерями и усилиями выйдем на границу. Не закончится – надо искать формулу мира, формулу окончания войны, этим надо заниматься», – вдруг неожиданно прозрел бывший участник карательного нацбата.

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