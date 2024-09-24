Нужно срочно использовать вражеский опыт борьбы с БПЛА – Коц призвал к «осмыслению» тяжёлой ситуации в приграничье

Если безопасность приграничья решается только путём отодвигания противника, то с летящими далеко вглубь РФ беспилотниками нужно применять те же методы, которые используют на Украине.

Об этом в своём видеоблоге заявил военкор Александр Коц, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«Трагедии в Белгородской области – это FPV-дроны, это не беспилотники, которые летают далеко. Опыт Белгородской области показывает, что, к сожалению, если не отодвинуть противника, то они будут терроризировать местное население, потому что на 95% машин, которые уничтожаются в белгородском приграничье – это гражданские. Дрон долетает, у него батарейка садится, и он летит в первое, что видит. Такие кровавые методы. Что касается глубокого проникновения беспилотников, можно посмотреть на опыт нашего противника. Они сделали систему, основанную на акустическом и визуальном контроле, у них на телевизионных вышках, на вышках сотовой связи развешаны микрофоны, настроенные на звук «Герани», и камеры. И по ним рисуется маршрут полёта наших беспилотников. По этим маршрутам работают мобильные группы ПВО – пикапы с крупнокалиберными пулемётами, тепловизор может быть. Так и работают», – рассказал Коц.

«У нас отрабатывает глобальное ПВО. Всё-таки львиную долю беспилотников мы сбиваем, но какие-то прорываются. И тут опыт мобильных групп, которые борются именно с низколетящими медленными целями, можно было бы перенимать. Плюс воздушное наблюдение, аэростатное. Не знаю, почему у нас это не применяется. Может, применяется, но нам не рассказывают. В общем, было бы здорово, если бы всё это стало какой-то осмысленной системной работой», – добавил военкор.