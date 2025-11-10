Нужно срочно возвращать призыв, нам не хватает солдат, – генерал Бундесвера

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Германии нужно срочно возвращать призыв на срочную службу, потому что в стране не хватает добровольцев-контрактников для текущих задач.

Об этом на совещании Бундесвера на тему «Укрепление боевой готовности. Ускорение роста. Гарантия безопасности» заявил командующий Оперативным командованием Бундесвера, генерал-лейтенант Александр Соллфранк, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

По словам военного, особенно нужны Германии специалисты в сфере ПВО – «для защиты жизненно важной инфраструктуры».