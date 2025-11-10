Нужно срочно возвращать призыв, нам не хватает солдат, – генерал Бундесвера

10.11.2025 12:56
Германии нужно срочно возвращать призыв на срочную службу, потому что в стране не хватает добровольцев-контрактников для текущих задач.

Об этом на совещании Бундесвера на тему «Укрепление боевой готовности. Ускорение роста. Гарантия безопасности» заявил командующий Оперативным командованием Бундесвера, генерал-лейтенант Александр Соллфранк, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

По словам военного, особенно нужны Германии специалисты в сфере ПВО – «для защиты жизненно важной инфраструктуры».

«Нынешняя численность вооруженных сил далеко не достаточна для выполнения поставленных задач. Нам нужно как можно скорее принять решение о призыве на военную службу. Нам нужны различные современные навыки и, конечно же, необходимые боеприпасы.

Из оперативного плана Германии, помимо прочего, можно сделать строгий вывод о необходимости навыков противодействия гибридным воздушным угрозам, а также навыков ПВО.

Были отданы приказы о ликвидации существующих пробелов в возможностях и дефиците оборудования. Это хорошо, теперь промышленность должна обеспечивать надежные и убедительные поставки. Мы должны ориентироваться в наших потребностях и возможностях на реалии войны», – заявил Соллфранк.

