Нужно срочно возвращать призыв, нам не хватает солдат, – генерал Бундесвера
Германии нужно срочно возвращать призыв на срочную службу, потому что в стране не хватает добровольцев-контрактников для текущих задач.
Об этом на совещании Бундесвера на тему «Укрепление боевой готовности. Ускорение роста. Гарантия безопасности» заявил командующий Оперативным командованием Бундесвера, генерал-лейтенант Александр Соллфранк, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
По словам военного, особенно нужны Германии специалисты в сфере ПВО – «для защиты жизненно важной инфраструктуры».
«Нынешняя численность вооруженных сил далеко не достаточна для выполнения поставленных задач. Нам нужно как можно скорее принять решение о призыве на военную службу. Нам нужны различные современные навыки и, конечно же, необходимые боеприпасы.
Из оперативного плана Германии, помимо прочего, можно сделать строгий вывод о необходимости навыков противодействия гибридным воздушным угрозам, а также навыков ПВО.
Были отданы приказы о ликвидации существующих пробелов в возможностях и дефиците оборудования. Это хорошо, теперь промышленность должна обеспечивать надежные и убедительные поставки. Мы должны ориентироваться в наших потребностях и возможностях на реалии войны», – заявил Соллфранк.
