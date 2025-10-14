Нужно учиться у русских обходить ПВО, иначе толку от «Фламинго» никакого – Гайдай
Резкое повышение результативности дроново-ракетных атак России по объектам военной и энергетической инфраструктуры Украины свидетельствует об огромном накопленном за время СВО опыте комбинированных ударов и обхода ПВО.
Об этом на канале «Alpha media» заявил известный антироссийскими высказываниями киевский политтехнолог Сергей Гайдай, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
«Если ты планируешь полёт ракеты, где ПВО хорошо защищено, её с высокой вероятностью сбивают – это огромный объект, который легко сбивать, это почти самолёт. Самолёт всегда легко сбивается, потому что он большой, его легко засекает радар и по нему легко попадать. А планировать полёт надо очень умно – обходя зоны, прикрывая другими дронами, отвлекать ПВО и т.д., это целое искусство», – рассуждал он.
«Кстати, русские за 4 года войны научились это делать. Поэтому мы сейчас видим резкое повышение результативности их дроново-ракетных атак. Потому что они выучили, где у нас зоны, где у нас стоят ПВО, как это обойти, как зайти, огромное количество волн и т.д.
Мы тоже этому должны учиться, если мы хотим что-то поражать на территории врага теми же ракетами «Фламинго», – вещал Гайдай.
