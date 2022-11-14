«Нужно учитывать ситуацию на земле»: Москва отвергла ультиматум о выводе войск

14.11.2022  12:58 (Мск), Москва
Олег Кравцов.  
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Вооруженные силы, Дзен, Политика, Россия, Украина
Новости Украины

Россия не приемлет предварительных условий, включая вывод войск, для переговоров по Украине

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», заявил замглавы МИД РФ Александр Грушко, давай оценку «мирным инициативам» Финляндии.

Россия не приемлет предварительных условий, включая вывод войск, для переговоров по Украине Об этом,...

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«Нет, такие условия, конечно, неприемлемы. Наш президент неоднократно говорил о том, что мы готовы к переговорам. Но эти переговоры, естественно, должны учитывать ситуацию на земле», – заявил Грушков журналистам.

Таким образом он прокомментировал заявление главы МИД Финляндии Пекки Хаависто о том, что любые мирные переговоры по Украине могут пройти, только если Россия выведет все войска с ее территории.

По словам Грушко, это «неприемлемо для Москвы». Кроме того, он не верит заявлениям французской и австрийской сторон о необходимости переговоров.

«Это риторика. Никаких дипломатических усилий ни со стороны Франции, ни со стороны Австрии мы не наблюдаем», – добавил дипломат.

Сегодня президент Франции Эмманюэль Макрон призвал увеличить дипломатические усилия для урегулирования на Украине. А глава МИД Австрии Александер Шалленберг указал, что дверь для переговоров между Россией и Украиной должна оставаться открытой.

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