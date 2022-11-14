«Нужно учитывать ситуацию на земле»: Москва отвергла ультиматум о выводе войск

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Новости Украины

Россия не приемлет предварительных условий, включая вывод войск, для переговоров по Украине

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», заявил замглавы МИД РФ Александр Грушко, давай оценку «мирным инициативам» Финляндии.

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«Нет, такие условия, конечно, неприемлемы. Наш президент неоднократно говорил о том, что мы готовы к переговорам. Но эти переговоры, естественно, должны учитывать ситуацию на земле», – заявил Грушков журналистам.

Таким образом он прокомментировал заявление главы МИД Финляндии Пекки Хаависто о том, что любые мирные переговоры по Украине могут пройти, только если Россия выведет все войска с ее территории.

По словам Грушко, это «неприемлемо для Москвы». Кроме того, он не верит заявлениям французской и австрийской сторон о необходимости переговоров.

«Это риторика. Никаких дипломатических усилий ни со стороны Франции, ни со стороны Австрии мы не наблюдаем», – добавил дипломат.

Сегодня президент Франции Эмманюэль Макрон призвал увеличить дипломатические усилия для урегулирования на Украине. А глава МИД Австрии Александер Шалленберг указал, что дверь для переговоров между Россией и Украиной должна оставаться открытой.