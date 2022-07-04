«Нужно уничтожить»: Клименко пожаловался на важность Крымского моста для СВО

Крымский мост сыграл ключевую роль в быстром взятии под контроль юга Украины российскими войсками.

Об этом в эфире интернет-канала «Цензор. нет» заявил беглый крымский экономист, замглавы Майдана иностранных дел Андрей Клименко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Крымский мост позволяет оперативно перебрасывать через полуостров на юг Украины большое количество войск и техники, и именно поэтому, по мнению Клименко, Украине важно повредить его.

«Что касается Крымского моста. То, что его нужно уничтожить – это не вызывает никаких сомнений… Почему? Я вам покажу на примере, что такое Керченский мост. До мая 18-го года, пока не было моста, были паромы. Железнодорожный паром берет 10 вагонов. Военный эшелон – 50 вагонов. Танковый полк – 4-5 эшелонов, возьмем 4 – 200 вагонов.

Чтобы перевести танковый полк, эти четыре эшелона, нужны 20 оборотных рейсов парома. Каждый из них, с разгрузкой, – это три-четыре часа, еще и погода. То есть чтобы перевезти эшелон танкового полка, нужны были несколько дней.

Сейчас они проходят, эти четыре эшелона, по Керченскому мосту за считанные минуты. То есть именно Керченский мост сыграл ключевую роль в том, что у нас сейчас такая ситуация на юге. Потому, Керченский мост нужно вывести из строя, железную дорогу прежде всего», – заявил Клименко.