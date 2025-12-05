Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Поражение Украины неизбежно – пора принять «горькую пилюлю» и договариваться с Россией, пока ее войска не заняли Киев и не поделили территорию страны с Польшей.

Об этом, выступая с трибуны бундестага, заявил депутат немецкого парламента Штефан Кейтер, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

