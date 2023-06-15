«Нужно восполнять потери»: в Киеве ожидают ужесточения могилизации

Вадим Москаленко.  
15.06.2023 12:59
  (Мск) , Киев
Просмотров: 702
 
Война, Вооруженные силы, Дзен, Мобилизация, Украина


Странам западного блока будет очень сложно восполнить потери, которые понесли ВСУ в ходе наступления, однако ещё труднее будет найти людей для новых штурмов.

Об этом в интервью украинскому журналисту Александру Шелесту заявил киевский политолог Вадим Карасев, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Странам западного блока будет очень сложно восполнить потери, которые понесли ВСУ в ходе наступления,...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, Facebook и Viber.


«Новый Рамштайн, который должен состояться в ближайшее время, как раз будет посвящён этим логистическим и ремонтным проблемам, и восполнению затрат, начиная от снарядов и заканчивая военной техникой.

Правда, тут будут проблемы. Министр обороны ФРГ уже заявил, что они не смогут в полном объёме компенсировать потерянные «Леопарды». И вообще не так просто заменить технику», – сказал Карасев.

Однако он подчеркнул, что Киеву будет непросто найти новую живую силу, которая смогла бы этой техникой управлять.

«А надо ещё людей обучить. Значит, нужны дополнительные волны мобилизации, дополнительная подготовка.

Технику-то можно ещё порыться на складах Пентагона, и это будет сделано. А вот с живой силой, с военнослужащими или непосредственными участниками, кто этой техникой будет управлять, стрелять – тут ситуация более сложная», – добавил политолог.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки:

Все новости за сегодня

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту




Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!


  • Июнь 2023
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Май    
     1234
    567891011
    12131415161718
    19202122232425
    2627282930  

  • Подписка на новости Политнавигатора




    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть