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Странам западного блока будет очень сложно восполнить потери, которые понесли ВСУ в ходе наступления, однако ещё труднее будет найти людей для новых штурмов.

Об этом в интервью украинскому журналисту Александру Шелесту заявил киевский политолог Вадим Карасев, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Новый Рамштайн, который должен состояться в ближайшее время, как раз будет посвящён этим логистическим и ремонтным проблемам, и восполнению затрат, начиная от снарядов и заканчивая военной техникой. Правда, тут будут проблемы. Министр обороны ФРГ уже заявил, что они не смогут в полном объёме компенсировать потерянные «Леопарды». И вообще не так просто заменить технику», – сказал Карасев.

Однако он подчеркнул, что Киеву будет непросто найти новую живую силу, которая смогла бы этой техникой управлять.

«А надо ещё людей обучить. Значит, нужны дополнительные волны мобилизации, дополнительная подготовка. Технику-то можно ещё порыться на складах Пентагона, и это будет сделано. А вот с живой силой, с военнослужащими или непосредственными участниками, кто этой техникой будет управлять, стрелять – тут ситуация более сложная», – добавил политолог.