«Нужно вовремя остановиться»: Карасев призвал Украину умерить аппетиты

Анатолий Лапин.  
18.07.2023 10:58
  (Мск) , Киев
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Война, Вооруженные силы, Дзен, Политика, Россия, Украина


На Западе растет неверие в победу Украины, а вместе с ним и раздражение поведением киевского режима, вечно требующего помощь.

Об этом в интервью журналисту Александру Шелесту заявил киевский политолог Вадим Карасев, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

На Западе растет неверие в победу Украины, а вместе с ним и раздражение поведением...

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«Вовремя остановиться надо. Надо тоже думать об этом, что то, что было возможно до контрнаступления, то, что можно было делать до контрнаступления нашего, уже сейчас делать намного труднее. Может быть, когда мы получим успех военный, тогда можно вернуться к этой риторике и этой дипломатии. Но теперь уже некоторые восточно-европейцы начинают воротить носом. Кредит доверия не безграничен…

Наступление – внезапность и быстрота, а если оно переходит в позиционный тупик, то понятно, что теряется вера в успех, а, стало быть, люди начинают говорить: «А что дальше, какие дальше будут моменты». А если продолжается дипломатическая стратегия такая, какая была до этого, уже начинаются вопросы, потом раздражение у них будет», – заявил Карасев.

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