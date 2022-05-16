«Нужно все, что движется»: Оборонщики признали, что западное оружие не спасает ВСУ

16.05.2022  14:37 (Мск), Киев
Вадим Москаленко.  
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Вооруженные силы, Дзен, Украина
Новости Украины

Поставки западного оружия не решают вопрос полноценного вооружения украинской армии, а потому списывать советскую технику преждевременно.

Об этом в интервью «Апострофу» заявил глава национальной ассоциации оборонной промышленности Украины Андрей Сенченко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».


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«Что касается тяжёлого вооружения, безусловно, гаубицы 155 миллиметров натовского калибра – это очень важная для нас поддержка. Но нужно понимать, что масштабы передачи этого вооружения ещё не решают вопроса полноценного вооружения нашей армии, потому что это только 5 дивизионов, а нам, условно говоря, нужно 50.

Я не говорю, что все потребности украинской армии должны удовлетворить этими гаубицами, потому что тут разные были движения. Политики, которые нами сейчас руководят, начинали говорить: всё мы переходим на стандарты НАТО, нам уже старое вооружение не нужно. Нет.

К сожалению, нам нужно всё, что ещё движется, и всё, что позволяет эффективно уничтожать врага. Поэтому нам нужны и старые советские системы, у которых ещё есть ресурс для их использования в бою. Поэтому нужно настолько, насколько возможно, покупать боеприпасы и для тех, и для этих новых», – призвал Сенченко.

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