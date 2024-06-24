Нужно выдворить «армию мигрантов» из страны – политолог Живов

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Чтобы избежать роста радикального исламизма в стране, Россия должна выдворить «армию мигрантов», которые подвержены западной пропаганде и легко поддаются вербовке.

Об этом в эфире радио «Комсомольская правда» заявил политолог и волонтер СВО Алексей Живов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По мнению Живова, в противном случае террористические ячейки в стране вырастут как грибы.

«Радикальной пропаганде подверглись дети элит. Ребята, наверное, образованные, имеющие, как минимум, среднее, а, скорее всего, и высшее образование. Представь, насколько легко эта пропаганда зайдет к людям, у которых 9-11 классов образования и тяжелое социально-экономическое положение в чужой стране. Армию эту мигрантов надо вывозить, пока эти террористические ячейки у нас как грибы после дождя не проросли по всей стране. И это не этнический вопрос – это вопрос государственной безопасности, это наше слабое место, мы видим, они нам туда бьют», – заявил Живов.