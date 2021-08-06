Нужно выдворять «змагаров» в Польшу – политолог Порошенко

06.08.2021, Киев, Максим Карпенко

Новости Украины

Украина не может обеспечить безопасность белорусских майданщиков, приезжающих на ее территорию, поэтому должна вытеснять их в Польшу.

Об этом в эфире 4 телеканала заявил политолог, обслуживающий интересы экс-президента Петра Порошенко, Тарас Загородний, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По мнению эксперта, у Польши, как страны-члена НАТО, больше ресурсов, чтобы обеспечить безопасность «змагарам». При этом убийство Шишова он списал «российские ДРГ».

«Когда уважаемый президент наш, господин Зеленский говорит, что давайте, мы обеспечим каждого белоруса и так далее – не обеспечишь ты охрану каждому белорусу в нашей стране. Снова зайдет ДРГ, мы не сможем это никак проконтролировать, снова кого-то повесят, а виноватым будешь ты. Мы находимся в стадии войны с Российской Федерации – специальные службы у нас должны защищать, в первую очередь, украинцев – раз, и обеспечивать охрану нашего периметра государства. И наши спецслужбы тоже не резиновые, не могут обеспечить круглосуточную охрану каждому, кто в этом нуждается. Единственным выходом может быть – предупредить: «Уважаемые, извините, пожалуйста, мы не можем обеспечить вам безопасность на территории нашего государства. Давайте, если вы приехали к нам, мы вам поможем, например, поехать в Польшу. Они в НАТО, у них больше ресурсов. Это рациональный шаг», – рассуждает Загородний.