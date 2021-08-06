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06.08.2021, Киев, Максим Карпенко
 
Белоруссия, Дзен, Криминал, Общество, Оппозиция, Политика, Происшествия, Россия, Скандал, Украина
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Нужно выдворять «змагаров» в Польшу – политолог Порошенко

Новости УкраиныУкраина не может обеспечить безопасность белорусских майданщиков, приезжающих на ее территорию, поэтому должна вытеснять...

Украина не может обеспечить безопасность белорусских майданщиков, приезжающих на ее территорию, поэтому должна вытеснять их в Польшу.

Об этом в эфире 4 телеканала заявил политолог, обслуживающий интересы экс-президента Петра Порошенко, Тарас Загородний, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По мнению эксперта, у Польши, как страны-члена НАТО, больше ресурсов, чтобы обеспечить безопасность «змагарам». При этом убийство Шишова он списал «российские ДРГ».

«Когда уважаемый президент наш, господин Зеленский говорит, что давайте, мы обеспечим каждого белоруса и так далее – не обеспечишь ты охрану каждому белорусу в нашей стране. Снова зайдет ДРГ, мы не сможем это никак проконтролировать, снова кого-то повесят, а виноватым будешь ты.

Мы находимся в стадии войны с Российской Федерации – специальные службы у нас должны защищать, в первую очередь, украинцев – раз, и обеспечивать охрану нашего периметра государства. И наши спецслужбы тоже не резиновые, не могут обеспечить круглосуточную охрану каждому, кто в этом нуждается.

Единственным выходом может быть – предупредить: «Уважаемые, извините, пожалуйста, мы не можем обеспечить вам безопасность на территории нашего государства. Давайте, если вы приехали к нам, мы вам поможем, например, поехать в Польшу. Они в НАТО, у них больше ресурсов. Это рациональный шаг», – рассуждает Загородний.



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