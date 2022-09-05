«Нужны ежеминутные взрывы в Крыму, чтобы валили в Россию на лодках» – Тука

05.09.2022  16:29 (Мск), Киев
Вадим Москаленко.  
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Дзен, Диверсии, Крым, Россия, Украина
Новости Украины

«Укрзализныця» запускает бесплатные поезда для «эвакуации» крымчан в Запорожье, Одессу и Кривой Рог.

Об этом заявил глава УЗ Александр Камышин, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора»

«Укрзализныця» запускает бесплатные поезда для «эвакуации» крымчан в Запорожье, Одессу и Кривой Рог. Об...

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«Мы здесь все хорошо знаем, как оно, когда рядом раздаются взрывы: никому и никогда такого не пожелаешь. Мы запускаем программу эвакуации граждан Украины, проживающих в Крыму. Они смогут воспользоваться эвакуационными поездами из Запорожья, Кривого Рога и Одессы», – сказал Камышин.

Бывший замминистра по делам «оккупированных» территорий Украины Георгий Тука считает такие инициативы малоэффективными, а потому крымчан нужно «мотивировать» для эвакуации. Об этом он сказал в эфире украинского «5 канала». Телеведущая выразила скепсис относительно того, что крымчане в едином порыве начнут покидать полуостров.

«С моей точки зрения, это всё исключительно громкие заявления. Может даже демонстративно куда-нибудь, я не знаю, пока ещё даже представить не могу куда, подгонять несколько вагонов «Укрзализниця» в ожидании «потока беженцев».

Но до той поры пока не начнут ежеминутно звучать взрывы на территории аннексированного Крыма, никакого массового движения не будет.

А во-вторых, я хотел бы, чтобы процентов 80 жителей нынешних аннексированного Крыма «валили» не на Украину, а на надувных лодках в Российскую Федерацию», – заявил Тука.

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