«Нужны ежеминутные взрывы в Крыму, чтобы валили в Россию на лодках» – Тука
«Укрзализныця» запускает бесплатные поезда для «эвакуации» крымчан в Запорожье, Одессу и Кривой Рог.
Об этом заявил глава УЗ Александр Камышин, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора»
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«Мы здесь все хорошо знаем, как оно, когда рядом раздаются взрывы: никому и никогда такого не пожелаешь. Мы запускаем программу эвакуации граждан Украины, проживающих в Крыму. Они смогут воспользоваться эвакуационными поездами из Запорожья, Кривого Рога и Одессы», – сказал Камышин.
Бывший замминистра по делам «оккупированных» территорий Украины Георгий Тука считает такие инициативы малоэффективными, а потому крымчан нужно «мотивировать» для эвакуации. Об этом он сказал в эфире украинского «5 канала». Телеведущая выразила скепсис относительно того, что крымчане в едином порыве начнут покидать полуостров.
«С моей точки зрения, это всё исключительно громкие заявления. Может даже демонстративно куда-нибудь, я не знаю, пока ещё даже представить не могу куда, подгонять несколько вагонов «Укрзализниця» в ожидании «потока беженцев».
Но до той поры пока не начнут ежеминутно звучать взрывы на территории аннексированного Крыма, никакого массового движения не будет.
А во-вторых, я хотел бы, чтобы процентов 80 жителей нынешних аннексированного Крыма «валили» не на Украину, а на надувных лодках в Российскую Федерацию», – заявил Тука.
Спасибо!
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