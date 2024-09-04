«Нужны не эти конченые, а военные и расстрелы» – Львов о Верховной раде

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Несмотря на окончание пятилетней каденции в конце августа, состав Верховной рады IX созыва будет работать до конца военного положения. По этому поводу львовский телеканал NTA провёл опрос среди горожан, довольны ли они «народными избранниками», передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«Честно? Конченые они все. Не удовлетворён. А дальше будет ещё хуже. Люди без образования пошли не работать, а красть деньги», – сказал один из опрошенных.

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Еще одна респондентка выразила недовольство и добавила, что депутаты занимаются не тем и мало финансируют армию. Следующая львовянка тоже возмутилась тем, что парламентарии обслуживают свои надобности, а не военных.

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«Недоволен. А с чего быть довольным? А за кого было голосовать? Понятно, что за Порошенко никто не голосовал. Голосовали. Может, что-то поменяется, может, военные придут к власти и что-то изменится. Почему не сажают коллаборационистов, не расстреливают? Военное положение в стране. Все воруют. Коллаборационисты. Никто не сидит в тюрьме. Рестораны все работают – что у вас, что у нас в Одессе. Все отмазываются от службы в армии», – сказал ещё один опрошенный.

Кром того, львовяне говорили, что «уходящий» созыв медленно принимает решения, много отдыхает для военного времени и редко собирается.