Нужны отряды смертников для остановки наступления русских – экс-полковник СБУ

Вадим Москаленко.  
02.03.2024 17:31
  (Мск) , Киев
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Война, ВСУ-убийцы, Дзен, Россия, Сюжет дня, Украина


ВСУ не успевают закрепиться и продолжают терять территории. Поэтому логично было бы отойти подальше и начать окапываться, в то время как брошенные вперёд отряды обречённых будут задерживать наступление русских

Об этом на канале «Politeka» заявил военный эксперт, полковник СБУ в отставке Олег Стариков, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

ВСУ не успевают закрепиться и продолжают терять территории. Поэтому логично было бы отойти подальше...

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«Уже возникли определённые признаки оперативного кризиса. Нам необходимо сделать всё возможное, чтобы остановить их продвижение. Каждый день идёт продвижение от 500 метров до километра.

Что необходимо делать, если есть такие слабости? Необходимо отвести войска, основные боевые части, на расстояние – там плотно окопаться. Не на километр-два, а, может дальше, чтобы успели окопаться, построить оборонительные укрепрайоны, а вперёд выдвинуть арьергард, который будет сдерживать наступающего противника.

По логике – 300 спартанцев. Когда Ксеркс пришёл, они все погибли, но в итоге Спарта была спасена. То есть эти подразделения должны решать задачу «ни шагу назад», – сказал Стариков.

Также, по его мнению, нужно найти слабое место у ВС РФ и начать там наступление, чтобы переманить туда русские резервы.

«И самое главное, что необходимо сделать. Нам необходимо те резервы, которые есть у противника, чтобы он перебросил или сосредоточил на какой-то другой участок. Для этого надо сейчас немедленно где-то найти его слабое место и проводить там реальные наступательные действия», – посоветовал укро-эксперт.

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