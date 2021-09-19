Нужны Парижу деньги – се ля ви!

19.09.2021 22:36 (Мск), Москва, Александр Ростовцев

15 сентября премьер-министр Австралии объявил, что в рамках стратегического партнерства, соглашение о котором его страна только что подписала с Великобританией и Соединенными Штатами, США построят для Канберры восемь атомных подводных лодок.

В четверг, 16 сентября, Скотт Моррисон подтвердил односторонний разрыв «контракта века», подписанного в 2016 году Австралией и французской компанией с государственным участием «Наваль Груп» на постройку двенадцати дизельных субмарин на сумму около 35 миллиардов евро (по другим данным – 42 миллиарда; также встречаются цифры и в 56 миллиардов):

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube, канал в Viber, Яндекс.Новости и Google Новости.

«Это решение было принято нелегко… Будучи единомышленниками либеральных демократий, Австралия и Франция разделяют общую приверженность основанному на правилах глобальному порядку, который обеспечил стабильность и процветание Индо-Тихоокеанскому региону. Мы надеемся на продолжение тесного и позитивного сотрудничества с нашими французскими коллегами. Франция — ключевой друг и партнер Австралии и Индо-Тихоокеанского региона», – сделал неуклюжую попытку позолотить пилюлю австралийский премьер.

Вслед за австралийским премьером Джо Байден тоже поспешил вытереть носы французам, пообещав «тесно сотрудничать с Францией» в Индо-Тихоокеанском регионе. Мол, за перехваченный под носом контракт прощенья просим, но вы всё равно «наш ключевой партнёр и союзник, целуем в щёчку».

Резко севшие на мель верфи Шербур-Октевиль (входят в «Наваль Груп») в ответ задыхались от любви и в порыве благодарности грызли строительные каски.

Такие вот высокие отношения связывают западных союзников и партнёров по либеральным ценностям. Ценности у них общие, а табачок врозь. Как только речь заходит о сверхприбылях, в дружной семье глобальных демократий одного из партнёров могут и на шпагат посадить, особенно если «уважаемые люди» из «Вашингтонского обкома» очень настаивают.

Министра иностранных дел Франции Жан-Ива Ле Дриана пассаж о ценностях и тесном партнёрстве совершенно не вдохновил. Ле Дриан не сумел скрыть бешенства, высказавшись в духе «не нужна родня такая, буду лучше сиротой», охарактеризовал действия Канберры «ударом в спину» и обвинил лично Джо Байдена в причастности к этому гнусному решению:

«Мы установили с Австралией доверительные отношения, это доверие подорвано».

17 сентября Париж предпринял ответный демарш, отозвав для консультаций своих послов из США и Австралии. Дело запахло понижением дипломатических отношений и где-то даже «смертью мозга», диагностированного Эрдоганом западному союзничеству.

«Выбор Америки, который ведёт к отстранению союзника и европейского партнера, такого как Франция, от структурного партнерства с Австралией в то время, когда мы сталкиваемся с беспрецедентными проблемами в Индо-Тихоокеанском регионе … знаменует собой отсутствие последовательности, которое Франция не может лишь наблюдать и сожалеть», — заскрипели потёртым седлом в фальшиво-скорбные англосакские физиономии министр иностранных дел Жан-Ив Ле Дриан и министр обороны Флоренс Парли.

Уже в разгар скандала, в четверг, Соединенные Штаты заявили, что якобы поддерживали контакт с Францией до объявления о новом союзе. Но Франция тут же решительно возразила, что «не была проинформирована об этом проекте до первой публикации в американской и австралийской прессе».

В Евросоюзе заняли сторону «французского локомотива», заявив о «сожалении», что не были проинформированы:

«Соглашение такого рода не было подготовлено до вчерашнего дня. Это требует времени. Но нас не информировали, с нами не консультировались. Мы сожалеем об этом», — с горечью заявил в четверг глава европейской дипломатии Жозеп Боррель.

Как говаривал в подобных случаях ельцинский премьер Черномырдин, «никогда не было и вот опять». Стратегические партнёры и союзники США узнают о резких виражах «Старшего Брата» из заокеанских СМИ. Прямо как недавно в Афганистане.

По мнению главы Института международных и стратегических исследований Франции Жан-Пьера Молини, Париж расплачивается за политическое соглашение между англосаксонскими странами на фоне растущей напряженности в Тихоокеанском регионе и торговой войны, которую ведёт Китай.

«Китайское эмбарго на уголь, в частности, усилило обеспокоенность Австралии по поводу господства Пекина. Однако главным союзником в области безопасности в регионе являются Соединенные Штаты, а не Франция».

Мсье Жан-Пьер прекрасно понимает причины того и сего, но при этом стесняется упомянуть, почему Китай ввёл эмбарго на австралийский уголь.

К слову, под китайские санкции попал не только австралийский уголь, но также медь, пиломатериалы, ячмень, сахар, вино и лобстеры в ответ на присоединение Австралии к травле китайского IT гиганта Huawei, а последней каплей стали призывы австралийского правительства провести ковидные расследования, в которых Китай заранее признан виновником возникновения пандемии.

Если учесть, что КНР, а не США, Великобритания или Франция, выступает главным торговым партнёром Австралии (в 2019 году Китай закупил в Австралии товаров и сырья на сумму в $102 млрд), то поступок Канберры выглядит самострелом в ногу. В настоящий момент экспорт железной руды в КНР является чуть ли не единственной статьёй доходов Австралии, до сих пор не перерытой Пекином.

Китай не упоминался в совместном коммюнике лидеров Австралии, США и Великобритании, в котором говорится о «мире и стабильности в Индо-Тихоокеанском регионе». Но мало кто сомневается в том, против кого именно направлены упомянутые «мир и стабильность».

В Пекине не стали дожидаться момента, когда англосаксонский триумвират открытым текстом обозначит, против кого он собирается дружить, и отреагировали, назвав продажу Австралии АПЛ «крайне безответственной»:

«Сотрудничество между США, Великобританией и Австралией в области атомных подводных лодок серьезно подрывает региональный мир и стабильность, усиливает гонку вооружений и подрывает международные усилия по нераспространению ядерного оружия», — заявил официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь.

В том, что США, Великобритания и Австралия сколачивают военно-политический блочок в Азиатско-Тихоокеанской зоне, нет ничего нового.

В годы холодной войны США, Австралия, Великобритания и Новая Зеландия уже сливались в блоки для сдерживания «коммунистической угрозы», организовав ANZUS (АНЗЮС) и ANZUK (АНЗЮК), однако после смерти Мао и сближения Китая и США, необходимость в этих блоках отпала.

Сегодня США пытаются наверстать упущенные 20 лет с момента ввода войск в Афганистан и разжигания войн на Ближнем Востоке, чтобы вернуть контроль над самым динамично развивающимся регионом мира.

По сути, новый блок AUKUS = ANZUS + ANZUK – NZ.

Пока неизвестно, что по этому поводу думают правители Новой Зеландии, для которой не нашлось место в новой организации, но то, что сорванный контракт может заставить Францию активнее работать над формированием армии Евросоюза взамен НАТО – к бабке ходить не надо.

Вашингтон можно поздравить. Если и дальше разбрасываться союзниками, то вскоре в его орбите останутся восточно-европейские младодемократии, Трибалтийские Вымираты и бандеровская Украина. По крайней мере, в Европе.