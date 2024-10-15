Нужны переговоры, промедление смерти подобно – Мосийчук

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Украине нужно срочно, уже сейчас переходить к переговорам с Россией, поскольку условия и позиции Украины с каждым днем становятся все хуже.

Об этом в эфире видеоблога Александра Шелеста заявил бывший депутат Верховной рады, экс-боевик карательного батальона «Азов» Игорь Мосийчук, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Что логически сейчас надо было бы делать? Надо было бы стабилизировать фронт, надо было бы искать точку, от которой выходить на переговорный процесс. Промедление с переговорами сейчас смерти подобно. Просто послезавтра условия будут катастрофическими для страны, если они будут, потому что аппетит приходит во время еды», – сказал экс-депутат.

«Мне многие говорят: «Как ты себе видишь переговорный процесс?». Даю ответ: надо договариваться, и это может быть только прямая договоренность о прекращении огня. Второй вопрос – гуманитарный, пленные и тому подобное. Когда на этих двух вопросах удастся найти соприкосновение, то дальнейший переговорный процесс будет намного проще. И прекратите, дорогие друзья, бежать за морковкой под названием НАТО. Вам уже Шольц скрутил фигуру из пяти пальцев. А Германия – второй после Америки донор НАТО», – заявил Мосийчук.