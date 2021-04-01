«Нужны радикальные меры». Зеленского просят втрое удлинить президентскую булаву

01.04.2021, Киев, Ольга Козаченко

Новости Украины

Президент Владимир Зеленский продолжает издавать указы, которые приводят в недоумение украинских экспертов и журналистов.

Так, на днях он вне изменения в положение от 29 ноября 1999 № 1507 «Об официальных символах главы государства», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Теперь в документ добавлен абзац: «Во время пребывания президента Украины за рубежом дубликат знамени (штандарта) президента Украины на флажной мачте у резиденции президента Украины в столице Украины – городе Киеве не поднимается».

Кроме того, в знаке президента Украины, имеющего форму орденской цепи, Зеленский увеличил число декоративных звеньев с 12 до 16. При этом количество финифтевых медальонов осталось неизменным.

«Государственное мышление», – саркастически заметил в соцсети киевский политолог Сергей Белашко.

Еще более издевательский пост в своем блоге опубликовала замредактора киевской интернет-газеты «Страна» Светлана Крюкова.

Она считает, что эти меры уже не помогут исправить ситуацию в стране.

«Нужны действительно радикальные, решительные шаги. Во-первых, нужно удлинить цепь не на треть, а втрое. Во-вторых, заодно втрое удлинить Президентскую булаву. Чтобы, придя в Раду, можно было достать ею хотя бы первые ряды своих резвящихся и ошалевших от утроившихся зарплат в конвертах «слуг».

В-третьих, ввести новый официальный символ главы государства – Президентский велосипед. С которого впредь Владимир будет обязан делать послания, телеобращения к украинскому народу (и просто видосы). И тратится не нужно – спасибо Президенту Эстонии – она уже велосипед купила и подарила. Дешево и сердито», – пишет Крюкова в своем блоге.