Нужны сотни миллионов долларов, – в ДТЭК о восстановлении энергосистемы Украины

01.11.2022  12:33 (Мск), Киев
Максим Карпенко.  
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Дзен, Украина
Новости Украины

У Украины большие проблемы с запчастями для поврежденных ударами ВС РФ электроподстанций.

Об этом в эфире «Радио НВ» заявил директор ДТЭК Дмитрий Сахарук, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

У Украины большие проблемы с запчастями для поврежденных ударами ВС РФ электроподстанций. Об этом...

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По словам Сахарука, даже на закупку необходимого оборудования нужны сотни миллионов долларов, но и это не помогает, потому что нужные детали в дефиците на международных рынках.

«План всегда есть, оборудование нужно или покупать, а для этого нужны значительные средства, или получать в качестве гуманитарной помощи от партнеров. Мы используем и первое, и второе. С закупками есть вопросы – нужны значительные средства, это сотни миллионов долларов, которые нужно потратить. Тут нужно искать источники финансирования как в Украине, так и заграницей.

А что касается предоставления гуманитарной помощи, то тут вопрос в другом — к сожалению, такая номенклатура, которая нужна, она далеко есть не во всех компаниях, тем более, что с Европой у нас разный класс напряжения по системе, с Америкой частота разная. Потому количество такого оборудование будет незначительным. Потому одна надежда – на покупку у производителей, согласования с ними приоритета на поставку, потому что большая очередь в мире на оборудование», – заявил Сахарук.

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