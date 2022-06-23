«Нужны тяжёлые штурмовые подразделения» – военный эксперт об ускорении СВО

23.06.2022  20:55 (Мск), Москва
Владимир Гладков.  
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Вооруженные силы, Дзен, Общество, Политика, Россия, Спецоперация, Украина
Новости Украины

России необходимо пересмотреть вопрос использования ВДВ в военных операциях и начать формировать тяжелые штурмовые подразделения, опираясь на опыт Великой Отечественной войны, когда приходилось выбивать гитлеровцев из превращённых в крепости городов.

Об этом в эфире радио «Комсомольская правда» заявил научный сотрудник Института мировой экономики и международных отношений Российской академии наук, военный эксперт Илья Крамник, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

России необходимо пересмотреть вопрос использования ВДВ в военных операциях и начать формировать тяжелые штурмовые...

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«Это ничуть не принижает войска как таковые, но вот концепцию применения хорошо бы пересмотреть. Потому что очевидно, что больших парашютных десантов не будет, ну и количество войск тоже, наверное, хорошо бы уменьшить. У нас больше ВДВ, чем во всем НАТО вместе взятом, это все-таки перебор», – рассуждает эксперт.

На вопрос ведущего, появится ли штурмовая пехота, эксперт отметил, что в нынешних условиях, когда города становятся целыми укрепрайонами, это было бы разумным решением.

«Вот здесь как раз отдельный вопрос. Действительно, хорошо бы вернуться к формированию тяжелых штурмовых подразделений. У нас во время Великой Отечественной войны они были, специальные штурмовые инженерно-саперные бригады. Они очень хорошо себя проявили как раз в городах и укрепленных районах. Специально подготовленная пехота с тяжелым вооружением, которая во взаимодействии с самоходной артиллерией действовала очень успешно в таких городах, которые немцы превращали в крепости.

Здесь и сейчас, когда тоже города становятся фактически главными узлами боевых действий, которые приходится долго и трудно брать, такие специализированные подразделения и техника для них штурмовая – были бы нужны», – добавил Крамник.

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