«Нужны тысячи «Хаймарсов», иначе проиграем» – комбат ВСУ

Без абсолютной поддержки Запада и тотальной мобилизации украинцев войну ВСУ не выиграть.

Об этом в эфире «ProUA» заявил командир нацбатальона «Свобода» Петр Кузик, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Без помощи Запада никуда не денемся. И не такой точечный уровень помощи. Если Европа хочет быть в безопасности, то Украине нужно реально помогать. Не 12 «Хаймарсов», а 2000. Хотя бы 200. Не десятки высокоточного контрбатарейного орудий (мы их «Три топора» называем, а они – «777»), а 1 000 единиц», – сказал Кузик.

«Еще и внутренний украинский фактор ментальный. Нам нужно всем мобилизоваться. Если мы хотим выиграть в этой войне, батальон «Свобода» или ВС отдельно, Нацгвардия, СБУ, спецподразделения ГУР и так далее не выиграют войну. Её выиграет полная мобилизация сил.

Сейчас есть много людей, которые говорят, что «Меня война не касается». Я задонатил пять гривен, всё. Победа в войне – это концентрация всех сил, даже сверх того, что ты можешь, в направлении победы», – агитировал украинский комбат.