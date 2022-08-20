Нужны жесткие ответы, иначе Россия выглядит слабаком, – Лев Вершинин

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Новости Украины

Закрывая глаза на систематические атаки украинских беспилотников и ДРГ в Крыму, российское руководство выставляет себя в роли слабака. Запад перестает верить угрозам, которые поступают из Москвы, об ударах по центрам принятия решений или «судном дне» для Киева, которым грозил замсекретаря Совбеза РФ Дмитрий Медведев, говоря об угрозе полуострову.

Об этом в эфире интернет-канала «Комбат-ТВ» заявил политолог Лев Вершинин, – передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Е…шат по Крыму! По тому самом Крыму, в ответ на удары по которому были обещаны самые жесткие меры. На сегодняшний день отсутствие адекватных ответов на удары по Крыму после многочисленных угроз насчет центров принятия решений и так далее, выставляют российское военно-политическое руководство в лучшем случае в роли слабака, угрожающего, но не способного или боящегося повышать ставки. При том, что враг повышает их однозначно и безгранично», – заявил Вершинин.

Аналогичную оценку происходящему дает и военкор Андрей Руденко, работающий на Донбассе.

«Ежедневные атаки по Крыму, Белгороду, Курску – это просто какой-то сюрреализм! Неужели мы не можем этому противостоять? Чего мы ждём? Мы ждём, когда безумцы попадут по реактору Запорожской АЭС? Или чего мы ждём ??? Я уже не говорю о ДНР, где ежедневно гибнут мирные жители. Рассказы о десятках подавленных целей уже никого не возбуждают. Мы или воюем, или что делаем? Должны быть приняты жесткие кардинальные меры, каждый день полумер мы оплачиваем человеческими жизнями», – комментирует Руденко.