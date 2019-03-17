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17.03.2019, Севастополь, Владимир Гладков
 
Крым, Русская Весна
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«Няш-мяш» довела Поклонскую до бессонницы

Экс-прокурор Республики Крым, депутат Госдумы Наталья Поклонская призналась, что в первое время обижалась на интернет-мем «няш-мяш», но потом привыкла.

Об этом она рассказала эфире телеканала «Первый Севастопольский», передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«На самом деле, я в самом начале переживала о «Няш-мяш», «прокурор». Был очень сложный период, не спали ночами, большие, ответственные, сложнейшие решения, которые я принимала, и потом я за эти решения и получала, и отвечала. Большая команда за спиной, ребята, которых тоже надо защищать. Крымчане, севастопольцы должны были идти вперёд, несмотря ни на что, поэтому было сложно. А тут «няш-мяш», такая фраза, я переживала, было немножко обидно: такая сложная служба, и «няш-мяш».

А потом увидела, как на эту песню реагируют дети. У меня дочь с племянником помнят все слова наизусть. И мне стало не то, чтобы смешно, но светло ни душе, это всё искренне», – сказала Поклонская.

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