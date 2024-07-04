Нынешнее поколение украинцев потеряло шанс на хорошую жизнь

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Даже если конфликт на Украине завершится уже сегодня, ей понадобятся десятилетия на восстановление.

Об этом в интервью покинувшей Украину журналистке Наталье Влащенко заявил политолог Руслан Бортник, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Давайте честно скажем, время нашего поколения уже утеряно, вот, хорошей жизни, оно уже утеряно. Потому что при самых идеальных моделях мы будетм восстанавливаться десятилетиями. Восстанавливаться как государства, как социально-экономическая система, а, главное, будем восстанавливаться как общество людей, которые не боятся друг друга… Мир и верховенство права, которые дают социальную и политическую стабильность, позволят нам вернуть, с точки зрения нынешнего момента, еще процентов 40-50 наших беженцев. Но чем дольше будет идти война, тем больше мы людей потеряем», – заявил Бортник.