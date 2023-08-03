Нынешнего состава ВС РФ не хватит для контроля Украины, нужна будет мобилизация – Казаков

России не хватит нынешнего состава Вооруженных сил для контроля всей территорией Украины.

Об этом в эфире своего видеоблога заявил советник погибшего экс-главы ДНР Александра Захарченко Александр Казаков, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По мнению Казакова, если в планах есть дальнейшее освобождение Украины, то без мобилизации не обойтись.

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«Сегодняшними силами, которые у нас по открытым источникам проходили, у нас есть армия прорыва 50-тысячная, еще порядка 100 с лишним тысяч уже прошедших обучение, слаженность, тоже нормально вооруженных – это наш стратегический резерв. Мы действительно можем с таким запасом дойти до Днепра… А территорию как контролировать?

Мы же по дорогам ходили. 24 февраля прошлого года мы ходили по дорогам. Даже до сих пор еще некоторые хохлятские комментаторы смеются, что карты неправильные рисовали, когда мы через Сумскую и Черниговскую шли в сторону Киева, на картах рисовали наши зоны. Не было никаких зон – линии были, а вокруг ничего не поменялось. Мы шли по дорогам, а вокруг была ненька Украина со всеми вытекающими.

А двигаться нужно именно так, как мы тогда карты рисовали. То есть, занимать пространство. Это люди, это администрации – новые или старые, которые соглашаются работать с нами, а на самом деле занимаются саботажем, работать должны под дулом пистолета, значит, должен быть кто-то, кто этот пистолет держит. Это большое количество людей. Во всех городах – в Изюме, Балаклее, в Часовом Яре мы должны гарнизоны оставлять.

Кроме Росгвардии, там должны стоять гарнизоны. Пусть небольшие, пусть там хоть батальон, но это значит, каждый маленький городок – минус один батальон. Стоп, а где наша армия осталась? А армии уже и нет.

На встрече с военкорами Владимир Владимирович не в одном предложении это сказал, в двух, но их легко сложить вместе и перевести: «Хотите Киев», – сказал он, – «нет проблем, тогда мобилизация», – заключил Казаков.