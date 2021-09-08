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08.09.2021 20:24 (Мск), Москва, Владимир Гладков
 
Война, Вооруженные силы, ВСУ-убийцы, геноцид, Дзен, Донбасс, нацизм, Общество, Политика, Россия, Украина
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Нынешние фашисты будут лежать в земле, как и их вдохновители – депутат Госдумы в Донбассе

Новости УкраиныРоссийское руководство, в том числе, министр обороны, глава МИД и президент РФ, делают всё...

Российское руководство, в том числе, министр обороны, глава МИД и президент РФ, делают всё по своим направлениям, чтобы над головами жителей Донбасса с каждым днём летело меньше пуль и снарядов.

Об этом на слёте сторонников «Единая Россия» в Донецке заявил депутат Госдумы, первый зампред комитета по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Дорогие земляки, в первую очередь вас всех с праздником с 78-ой годовщиной освобождения Донбасса от фашистов. От тех фашистов, которые сегодня лежат в земле и от тех фашистов, которые будут лежать в земле», – обратился к дончанам Водолацкий под аплодисменты зала.

«Жители Донбасса мне задают вопросы о том, как Россия будет реагировать на то, что над головами граждан России летят пули и снаряды, что Россия сегодня будет делать?

Естественно, отвечая так же честно в глаза, говорю о том, что, в том числе, лидеры нашей пятёрки, а вы их все знаете – это и Сергей Шойгу, и Сергей Лавров, это два таких столпа, которые одна внешняя политика, вторая – национальная безопасность.

Как раз эти люди и наше руководство партии, наш лидер Владимир Путин делают всё, чтобы каждый день этих снарядов и пуль становилось меньше», – заверил депутат Госдумы.

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