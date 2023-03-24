«Нынешние теракты Киева – лишь проба пера» – полковник ФСБ

С тотальной волной террора в отношении русских, которую Киев будет только усиливать и совершенствовать, не сможет справиться ни одна спецслужба мира, поэтому единственный эффективный выход – это плотная работа с населением РФ.

Об этом на пресс-конференции в Москве заявил бывший глава МГБ ДНР, один из лидеров «Союза добровольцев Донбасса» полковник ФСБ Андрей Пинчук, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Есть акты терроризма, которые та же Украина при пособничестве США и не только – там и англичане, и немцы, и поляки участвуют. Это диверсионно-террористическая волна, которую они до сих пор разворачивают, она ещё не развёрнута. К сожалению, могу констатировать, что пока проба пера осуществлена в виде взрывов, в виде боевых беспилотников, в виде терактов, связанных с определёнными убийствами и на новых территориях, и в центральной части России. И есть признаки того, что тенденция будет продолжаться. Есть пример «Красных бригад» – левые экстремистские группировки, их много было, до 25 тысяч человек, в Италии они достаточно крепко в свое время влияли на ситуацию. Как был переломлен этот тренд? В каждом доме появился старший по подъезду, в каждой общине появились группы, которые отвечали за бдительность. Правда состоит в том, что при таких тотальных волнах террора ни одна спецслужба никогда не справится, никакая, ни самая сильная, ни самая мощная», – сказал полковник.

Он поделился примером из собственного опыта.

«Почему, когда я был министром безопасности в ДНР, у нас не было ни одного убийства именно террористического характера? На линии фронта были. Территорию, которую мы контролировали, мы разделили на зоны, закрепили там соответствующие подразделения, которые за это отвечают, но самое главное – всё население понимало, что их убивают, их взрывают, и участвовало, поддерживало, оказывало содействие. Поэтому надо научиться с людьми работать на чисто прагматическом уровне», – рассказал Пинчук.