«Нынешние теракты Киева – лишь проба пера» – полковник ФСБ

Владимир Гладков .  
24.03.2023 22:29
  (Мск) , Москва
Просмотров: 230
 
Вооруженные силы, Дзен, Донбасс, Нацизм, Общество, Политика, Россия, Спецоперация, Терроризм, Украина


С тотальной волной террора в отношении русских, которую Киев будет только усиливать и совершенствовать, не сможет справиться ни одна спецслужба мира, поэтому единственный эффективный выход – это плотная работа с населением РФ.

Об этом на пресс-конференции в Москве заявил бывший глава МГБ ДНР, один из лидеров «Союза добровольцев Донбасса» полковник ФСБ Андрей Пинчук, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

С тотальной волной террора в отношении русских, которую Киев будет только усиливать и совершенствовать,...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, Facebook и Viber.


«Есть акты терроризма, которые та же Украина при пособничестве США и не только – там и англичане, и немцы, и поляки участвуют. Это диверсионно-террористическая волна, которую они до сих пор разворачивают, она ещё не развёрнута. К сожалению, могу констатировать, что пока проба пера осуществлена в виде взрывов, в виде боевых беспилотников, в виде терактов, связанных с определёнными убийствами и на новых территориях, и в центральной части России. И есть признаки того, что тенденция будет продолжаться.

Есть пример «Красных бригад» – левые экстремистские группировки, их много было, до 25 тысяч человек, в Италии они достаточно крепко в свое время влияли на ситуацию. Как был переломлен этот тренд? В каждом доме появился старший по подъезду, в каждой общине появились группы, которые отвечали за бдительность. Правда состоит в том, что при таких тотальных волнах террора ни одна спецслужба никогда не справится, никакая, ни самая сильная, ни самая мощная», – сказал полковник.

Он поделился примером из собственного опыта.

«Почему, когда я был министром безопасности в ДНР, у нас не было ни одного убийства именно террористического характера? На линии фронта были. Территорию, которую мы контролировали, мы разделили на зоны, закрепили там соответствующие подразделения, которые за это отвечают, но самое главное – всё население понимало, что их убивают, их взрывают, и участвовало, поддерживало, оказывало содействие. Поэтому надо научиться с людьми работать на чисто прагматическом уровне», – рассказал Пинчук.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки: , ,

Все новости за сегодня

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту




Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!


  • Март 2023
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Февраль    
     12345
    6789101112
    13141516171819
    20212223242526
    2728293031  

  • Подписка на новости Политнавигатора




    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть