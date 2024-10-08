Нынешняя Украина рискует закончить как УНР – офицер ВСУ

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Если Украина сохранит все свои нынешние тренды, то она закончит свое существование как и все предыдущие попытки организовать государство.

Об этом на канале экс-спикера запрещённого в РФ «Правого сектора» Борислава Березы заявил офицер ВСУ, медик Геннадий Друзенко, скандально известный приказом своим подчиненным кастрировать российских солдат, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По мнению Друзенко, в первую очередь, задуматься стоит над продолжением нынешнего конфликта.

«Наверное, – то есть, никто не говорит, что не нужно возвращать свои земли, никто не говорит, что нужно признать оккупацию Россией наших территорий, но без кардинального изменения украинской государственности мы обречены на поражение в стиле УНР. И только вопрос – насколько западнее будут проходить фактические границы. Без капитального ремонта этого механизма под названием украинское государство, к сожалению, мы каждый раз приближаемся к катастрофе, к трагедии, когда истощенные, непополненные, потерявшие веру украинские силы будут проявлять героизм, как проявляла армия УНР, Украинская галицкая армия, как УПА, но все они, к сожалению, проиграли, потому что большевистская Россия была организована лучше», – заключил Друзенко.