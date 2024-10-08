Нынешняя Украина рискует закончить как УНР – офицер ВСУ

Анатолий Лапин.  
08.10.2024 17:58
  (Мск) , Киев
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Вооруженные силы, Денацификация, Дзен, Общество, Политика, Россия, Спецоперация, Украина


Если Украина сохранит все свои нынешние тренды, то она закончит свое существование как и все предыдущие попытки организовать государство.

Об этом на канале экс-спикера запрещённого в РФ «Правого сектора» Борислава Березы заявил офицер ВСУ, медик Геннадий Друзенко, скандально известный приказом своим подчиненным кастрировать российских солдат, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Если Украина сохранит все свои нынешние тренды, то она закончит свое существование как и...

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По мнению Друзенко, в первую очередь, задуматься стоит над продолжением нынешнего конфликта.

«Наверное, – то есть, никто не говорит, что не нужно возвращать свои земли, никто не говорит, что нужно признать оккупацию Россией наших территорий, но без кардинального изменения украинской государственности мы обречены на поражение в стиле УНР. И только вопрос – насколько западнее будут проходить фактические границы.

Без капитального ремонта этого механизма под названием украинское государство, к сожалению, мы каждый раз приближаемся к катастрофе, к трагедии, когда истощенные, непополненные, потерявшие веру украинские силы будут проявлять героизм, как проявляла армия УНР, Украинская галицкая армия, как УПА, но все они, к сожалению, проиграли, потому что большевистская Россия была организована лучше», – заключил Друзенко.

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