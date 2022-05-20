«Нынешняя война должна стать последней для России»: у Зеленского назвали Украину «Фермопилами Европы»

20.05.2022  08:55 (Мск), Киев
Никита Еременко.  
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Дзен, Запад, Киев, Колониальная демократия, Политика, Россия, Украина
Новости Украины

Нынешняя война должна стать последней для России и завершиться полным восстановлением территориальной целостности и суверенитета Украины.

Об этом заявил глава Офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак во время выступления в британском аналитическом центре Chatham House, готовящем кадры для британской разведки под прикрытием по всему миру.


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«Нынешняя война должна стать последней для России. Она должна завершиться полным восстановлением территориальной целостности и суверенитета Украины. То есть нашей победой. Нашей общей с цивилизованным миром победой. Ведь сегодня Украина защищает не только себя. Украина сегодня – это Фермопилы Европы. Помощь Украине – это способ снять противоречие между политикой ценностей и realpolitik», – надуваясь от пафоса заявил Ермак.

Он также добавил, что это не только вопрос морального выбора, это инвестиция в европейскую и мировую безопасность.

«Итак, позволю себе перефразировать выражение Честертона: не избегайте участия в построении забора, когда знаете, ради чего он нужен. А вы знаете. Он должен состоять из четырех частей. Первая – это оружие для Украины. Вторая – продолжение и усиление санкционного давления. Третье – налаживание механизмов репарации и экономическая помощь. Четвертое – построение надежной системы гарантий», – добавил Ермак.

Отметим, как сообщают украинские СМИ, мать самого Ермака Мария Александровна – коренная русская родом из Санкт-Петербурга,  родная тетя Ермака тоже гражданка РФ и проживает в Санкт-Петербурге, а гражданская жена Ермака является родственницей члена Совета Федерации РФ, сенатора от Камчатского края Валерия Пономарева. Столь тесные родственные связи с Россией не мешают украинскому чиновнику продвигать яро антироссийские тезисы.

Самого Ермака украинские правые открыто называют «агентом ФСБ» и обвиняли в «сливе» Москве информации по готовившейся западными спецслужбами в сотрудничестве с СБУ операции по подготовке похищения граждан РФ, незаконно вербовавшихся украинскими спецслужбами в ряды ЧВК через подставные фирмы (так называемое «дело вагнеровцев»).

 

 

 

 

 

 

 

 

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