«Нью-Йорк Таймс»: Судьба Украины висит на волоске

08.12.2021  10:36 (Мск), Москва,
Олег Кравцов.  
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Дзен, Политика, Россия, Украина
Новости Украины

В ходе вчерашних переговоров президентов России и США никаких практических результатов достигнуто не было – Москва не пошла на уступки Вашингтону.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора» пишет газета «Нью-Йорк Таймс».

В ходе вчерашних переговоров президентов России и США никаких практических результатов достигнуто не было...

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«Судьба Украины все еще висит на волоске. Видеоконференция лидеров не разрешила кризис на границах Украины, и ни Кремль, ни Белый дом не сообщили о существенном прогрессе. Джейк Салливан, советник Белого дома по национальной безопасности, сказал после встречи, что Байден предложил Путину выбор между дипломатическим решением и серьезными экономическими и политическими последствиями, которые могут последовать за вторжением России в Украину, но он не сказал, взял ли г-н Путин на себя какие-либо обязательства», – отмечается в статье.

По словам автора публикации, президент России «твердо стоит на своем».

«Неясно, удержат ли угрозы г-на Байдена от вторжения на Украину российского лидера. Но г-н Путин не пошел на примирение. Кремлевские записи встречи гласят, что г-н Путин обвинил в напряжении Запад, который, по его словам, наращивал свой военный потенциал на Украине и вокруг нее. А г-н Путин потребовал юридических гарантий, что НАТО не будет расширяться на восток к границам России и не развернет системы наступательных вооружений на Украине», – говорится в публикации.

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