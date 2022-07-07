Нюхавший помойки и дохлятину Муждабаев сравнил эти запахи с «русским духом»

07.07.2022  11:22 (Мск), Киев
Анатолий Лапин.  
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Дзен, Россия, Русофобия, Украина
Новости Украины

Беглый российский либерал, пропагандист экстремистского Меджлиса Айдер Муждабаев сравнил Россию с отстойным местом, поделившись воспоминаниями из своего детства.

В своем блоге Муждабаев заявил, что пушкинский «русский дух» для него – это запах испражнений, мусорных баков и мертвых кошек, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Беглый российский либерал, пропагандист экстремистского Меджлиса Айдер Муждабаев сравнил Россию с отстойным местом, поделившись...

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Все эти запахи из своего детства пропагандист сравнил с запахом щей.

«Помните у Пушкина: «Здесь русский дух, здесь Русью пахнет». Я все время думал с детства, чем же пахнет, когда шел мимо мусорных баков, мимо дохлых кошек, которых не убирали с улиц, мимо блевни в Тамбове, где блюют у каждого в подъезде, мимо обоссаных углов домов, потому что они не доносят.

Я всегда думал, что же так Русью пахнет. Из приятных запахов там был, пожалуй, запах черного хлеба для меня свежего и, пожалуй, что все…

Русский дух у меня связан только с чем-то неухоженным, неэстетичным и так далее. И это не только имеется в виду какая-то окружающая среда. Вот такое выражение придумал я, так этот кусок своих проповедей озаглавлю: «Ментально пахнет щами», – заявил Муждабаев.

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