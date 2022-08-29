О чем говорили на секретном совещании у Зеленского и как это отразится на сводках

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Новости Украины

Украинские власти не перестают радовать посполитых креативом.

Вот и сейчас офис президента Украины неожиданно разродился сообщением о том, что шеф провел тайное совещание об обстановке на фронте.

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«Участники совещания в режиме «тайно» заслушали информацию об оперативной обстановке на фронте, рассмотрели другие вопросы безопасности и обороны. Отдельно остановились на потребностях украинской армии и координации на разных уровнях с международными партнерами Украины. Также было рассмотрено ход выполнения предварительных приказов Верховного Главнокомандующего», – говорится в сообщении.

На совещании присутствовали представители командования ВСУ, руководители разведки, Министерства обороны, МВД, СБУ и других силовых ведомств.

Видимо, это совещание было настолько секретным, что о нем и обсуждавшихся там вопросах моментально раззвонили всему свету не только на Банковой, но и ходящие по струнке у канцелярии Зеленского украинские СМИ.

Так, стало известно, что одним из оргвыводов по итогам стало увольнение замкомандующего Нацгвардией Ярослава Сподара, занимавшего свою должность еще с 2014 года и курировавшего работу с личным составом. Правда и тут вышло как-то не по-человечески. Уволили человека в режиме «секретно», а потом зачем-то вывесили указ об этом на президентском сайте.

«Уволить Сподара Ярослава Богдановича с должности заместителя командующего Национальной гвардии Украины», – говорится в тексте указа.

Кроме того, Зеленский уволил начальников управлений СБУ в Киеве и области, а также во Львовской и Тернопольской областях.

С причинами увольнения Сподара все не так просто. Злые языки в Киеве говорят, что это реакция Зе-офиса на удручающую ситуацию с боевым духом и мотивацией в частях Нацгвардии, факты дезертирства и сдачи в плен бойцов. О том, насколько массовыми были такие явления, судить сложно – информация все-таки закрытая, а полностью доверять российским источникам в этом деле тоже нельзя – стороны традиционно грешат завышением потерь противника.

Тем не менее, нет дыма без огня. Косвенным подтверждением правоты этих слухом можно считать заявления чиновника пророссийской администрации Запорожской области Владимиа Рогова.

«Запорожскую АЭС охраняла Нацгвардия Украины. Подавляющее большинство украинских солдат перешли на сторону России», – сообщил Владимир Рогов.

Он добавил, что почти все перешедшие на сторону российской армии получили паспорта РФ или в процессе получения нового гражданства.

Какие еще вопросы могли обсуждать на «секретном» совещании у Зеленского, предположил российский политтехнолог Марат Баширов:

«Пишут, что речь шла о ситуации на фронте, вопросах безопасности и потребностях армии. Но вероятнее повестка была не текущей – Запорожская АЭС или какая-то экстренная развединформация от западных кураторов».

Вполне возможно, что на самом деле киевские власти просто устраивают генеральную ревизию имеющихся у них сил и средств, взвешивая успешность вероятного контрнаступления, к которому их подталкивают одни западники и от которого отговаривают другие. В момент, когда пишутся эти строки, вся украинская инфолента раскалена докрасна сообщениями о якобы начавшемся генеральном контрнаступлении ВСУ на Херсон.

При этом вероятность переговоров с Россией по-прежнему крайне низкая. Можно согласиться с теми, кто убеждает в том, что мирные переговоры позволит начать лишь радикально изменившееся общественное мнение в самой Украине, невозможное без встряски и холодного душа после крупного поражения на фронте, с последующим перевзвесом позиций.

Однако на ближнем горизонте ничего такого не просматривается.

Быстрого, в течение месяца-трех падения Одессы с Николаевом или Харькова с Запорожьем ждать не приходится. А значит, медленному боданию на фронте лоб в лоб альтернативы пока нет, какие бы оптимистические прогнозы не делали политики, эксперты или СМИ.

Теоретически изменить ситуацию может лишь достижение Украиной существенного военного перевеса над Россией. Но для этого нужна резкая интенсификация военных поставок с Запада. Возможно, именно этому вопросу будет посвящена анонсированная Пентагоном и назначенная на 8 сентября в Германии встреча доноров военной помощи Украины.

Интересное совпадение: как раз в эти дни немецкий канцлер Шольц анонсировал передачу Киеву от ФРГ в течение ближайших недель «нового суперсовременного оружия»: средств ПВО, радаров и разведывательных беспилотников. По словам Шольца, Германия продолжит оказывать всяческую поддержку Украине «до тех пор, пока это требуется».

Понятно, что интенсификация военных поставок – не тот фактор, который способствует желанию переговоров. Еще одним существенным фактором против переговоров является разогретое до упора общественное мнение внутри самой Украины.

Любые переговоры и даже просто разговоры о них общество не примет, они будут восприниматься, как предательство и попытка украсть у Украины победу. Зеленский стал заложником настроений большинства, уверенного в том, что ВСУ побеждают.

Иллюстрируют этот тезис результаты недавнего опроса сразу нескольких ведущих социологических центров Украины – Фонда «Демократические инициативы» и Центра Разумкова. Общественные настроения среди тех, кто остался, демонстрируют не просто значительный, а катастрофический отрыв от реальности, на три четверти ставший следствием эффективной пропаганды самого Зе-режима.

Треть украинцев (31%) ждут падения России и украинских флагов над Крымом и Донбассом уже до конца этого года. Только 4% опрошенных не верят или, скорее, не верят в победу.

«34% считают, что она наступит через 1–2 года. 7% считают, что для этого понадобится от 3 до 5 лет. Еще 23% затруднились ответить на этот вопрос и считанные проценты говорят, что победа наступит в очень долгосрочной перспективе», – указывают социологи.

Что касается конкретного содержания, который украинцы вкладывают в понятие «победы», то тут картина и вовсе фантасмагорическая: 55% опрошенных говорят, что победой можно будет считать изгнание российских войск со всей территории Украины и восстановление границ по состоянию на январь 2014 года.

Еще для 20,5% победой в войне будет уничтожение российской армии и украинское содействие восстанию/распаду внутри России.

Более или менее адекватные представления о будущем находятся в пределах статпогрешности: только 3% ждут прекращение войны, даже если российская армия останется на уже контролируемых ею территориях, 7,5% удовлетворит восстановление статус-кво по состоянию на 23 февраля 2022 года, а 9% считают победой изгнание российских войск со всей территории Украины, кроме Крыма.

В таких условиях альтернативы войне просто нет. А значит, пассивным наблюдателям стоит просто расслабиться на своих диванах и ждать новостей с фронта.

А уж для какой из сторон эти сводки будут оптимистичнее – покажет время.