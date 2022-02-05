О чем говорят эксклюзивные знаки внимания Путину в Китае

Президенты России и Китая на вчерашней встрече во день открытия Олимпийских игр в Пекине провели очень продуктивную и важную встречу, на которой обсудили вопросы экономики и безопасности.

Об этом «ПолитНавигатору» заявил депутат Госдумы Олег Матвейчев.

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По словам политика, у России и Китая сейчас как никогда близкие позиции и общий взгляд на отношения с Западом.

«Визит был успешным – Путина приняли на самом высоком уровне, выделили даже отдельную ложу – другие главы государств сидели кучками, поэтому вынуждены были находиться в масках, Путин сидел в отдельной ложе и имел возможность без маски быть. Это все знаки уважения, на которые в Китае, который всегда был склонен к церемониям, обращают внимание.

Что касается подписания совместных заявлений – отметили даже американские официальные лица, что это является знаком высокого уровня сотрудничества.

Обсуждался широкий спектр проблем и Украина, естественно. Но у Китая есть и своя аналогичная проблема – Тайвань, который тоже обсуждался с Путиным, но основное – это экономические вопросы. Наверняка стоял вопрос об энергоносителях, потому в Китае в последние полгода наблюдался мощный энергокризис. В том числе и из-за этого замедлился экономический рост. Поэтому Китаю остро нужны наши энергоносители…

Сейчас наши атомщики взялись за строительство китайских атомных станций – до этого их строили американцы и французы, увеличив смету и затянув сроки, и ничего в итоге не достроили. Поэтому у них все это отобрали, передали нашему «Росатому». Если все будет нормально, «Росатом» и дальше будет строить в Китае наши новые объекты.

Китай также подтвердил поддержку наших требований по безопасности к США и НАТО, потому что он испытывает аналогичные проблемы с гарантиями безопасности. Сейчас есть большие подозрения, что ядерные ракеты появятся в Австралии. Китаю это абсолютно не нравится и абсолютно не нужно, поэтому он будет аналогичные вопросы сам ставить, так что видим здесь поддержку», – заявил Матвейчев.