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02.06.2021, Москва, Максим Никифоров
 
Дзен, Политика, Россия, Строительство, Экономика
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О чем Владимир Путин расскажет на ПМЭФ-21

Президент России Владимир Путин выступит на Петербургском международном экономическом форуме. Ежегодный экономический форум стартовал...

Президент России Владимир Путин выступит на Петербургском международном экономическом форуме.

Ежегодный экономический форум стартовал сегодня и продлится 4 дня. Делегаты со всего мира приехали, чтобы принять участие в форуме. В этом году он пройдет в очном формате и обещает стать самым массовым бизнес-событием с начала пандемии.

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Российский лидер обратится к участникам форума 4 июня. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков рассказал, что Владимир Путин сейчас работает над своим выступлением, которое посвящено социальной, экономической и инвестиционной привлекательности России.

Путин проведет деловые встречи с эмиром Катара Тамимом бин Хамадом Аль Тани и канцлером Австрии Себастьяном Курцем.

Традиционная задача форума – повышение инвестиционной привлекательности. У регионов есть возможность для подписания выгодных соглашений. Не станет исключением и Петербург. Власти города готовятся согласовать несколько проектов, которые будут способствовать развитию городской среды.

В 2019 году Санкт-Петербург подписал 27 соглашений с инвесторами. Инвестиционный климат Северной столицы достаточно благоприятен, поэтому интерес к ней продолжает расти.

Неизвестно, какое количество соглашений планируют подписать городские власти в этом году. По предварительной информации, комитет по инвестициям намерен заключить соглашение с крупной строительной компанией «Мегалайн». Фирма представит сразу несколько проектов в рамках ПМЭФ: во-первых, концепцию реновации промзоны возле железнодорожной станции «Горская» в многофункциональное пространство для бизнеса и туризма.

Другой проект – строительство 61 транспортно-пересадочного узла для организации пересадки пассажиров и разгрузки городских трасс.

Проект «Залив островов» «Мегалайн» представит совместно с компанией «Зингер Девелопмент». Компании предлагают создать намыв в акватории Невской губы под комплексную застройку жилыми, коммерческими и социальными объектами.

В этом году на экономическом форуме особое внимание уделят инновационным технологиям. Гости примут участие в дискуссии о восстановлении экономики после пандемии «Снова вместе. Экономика новой реальности».

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