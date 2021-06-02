О чем Владимир Путин расскажет на ПМЭФ-21
Президент России Владимир Путин выступит на Петербургском международном экономическом форуме.
Ежегодный экономический форум стартовал сегодня и продлится 4 дня. Делегаты со всего мира приехали, чтобы принять участие в форуме. В этом году он пройдет в очном формате и обещает стать самым массовым бизнес-событием с начала пандемии.
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Российский лидер обратится к участникам форума 4 июня. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков рассказал, что Владимир Путин сейчас работает над своим выступлением, которое посвящено социальной, экономической и инвестиционной привлекательности России.
Путин проведет деловые встречи с эмиром Катара Тамимом бин Хамадом Аль Тани и канцлером Австрии Себастьяном Курцем.
Традиционная задача форума – повышение инвестиционной привлекательности. У регионов есть возможность для подписания выгодных соглашений. Не станет исключением и Петербург. Власти города готовятся согласовать несколько проектов, которые будут способствовать развитию городской среды.
В 2019 году Санкт-Петербург подписал 27 соглашений с инвесторами. Инвестиционный климат Северной столицы достаточно благоприятен, поэтому интерес к ней продолжает расти.
Неизвестно, какое количество соглашений планируют подписать городские власти в этом году. По предварительной информации, комитет по инвестициям намерен заключить соглашение с крупной строительной компанией «Мегалайн». Фирма представит сразу несколько проектов в рамках ПМЭФ: во-первых, концепцию реновации промзоны возле железнодорожной станции «Горская» в многофункциональное пространство для бизнеса и туризма.
Другой проект – строительство 61 транспортно-пересадочного узла для организации пересадки пассажиров и разгрузки городских трасс.
Проект «Залив островов» «Мегалайн» представит совместно с компанией «Зингер Девелопмент». Компании предлагают создать намыв в акватории Невской губы под комплексную застройку жилыми, коммерческими и социальными объектами.
В этом году на экономическом форуме особое внимание уделят инновационным технологиям. Гости примут участие в дискуссии о восстановлении экономики после пандемии «Снова вместе. Экономика новой реальности».
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