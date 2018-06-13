13.06.2018, Москва, Александр Ростовцев

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О чём договорились Ын Ирович с Дональдом Фредовичем

12 июня в Сингапуре состоялись без преувеличения эпохальные переговоры двух известных на весь мир серьёзных политиков со смешными причёсками. Впервые за многие десятилетия встретились лидеры КНДР и США, Ким Чен Ын и Дональд Трамп.

Ещё год назад никто не мог предположить, что в политике обеих государств произойдут столь мощные подвижки. Достаточно вспомнить созданный Трампом короткий, но очень тревожный военный кризис вокруг ракетных испытаний КНДР. Тогда казалось – ещё немного, и на Корейском полуострове вновь полыхнёт так, что и соседям мало не покажется.

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И ничего удивительного. Де-факто Корейская война до сих пор не завершена, а сложившееся за 65 лет перемирие не удовлетворяет ни одну из сторон. Несмотря на демилитаризованную зону, разделяющую обе Кореи, между КНДР и Республикой Корея до недавнего времени происходили вооружённые столкновения, грозившие перерасти в новую войну. Ежегодно обе Кореи сотрясают мировые СМИ шпионскими скандалами и сообщениями о всё новых попытках ликвидации лидера Северной Кореи. Последнее – в 2017 году.

За прошедший год после Корейского кризиса произошло многое из невозможного в недалёком прошлом. Например, встреча и переговоры Ким Чен Ына с (уже бывшим) главой ЦРУ Майклом Помпео.

Постепенно забрезжила перспектива встречи с глазу на глаз американского и северокорейского лидеров, срываемая неуклюжими заявлениями Трампа, желавшего от Ына односторонних встречных шагов.

Ещё несколько недель назад казалось, что отношения двух стран вот-вот откатятся на привычные позиции отложенного конфликта, готового перерасти в горячую фазу.

Однако руководство Северной Кореи сделало добровольный жест, сдвинувший ситуацию с мёртвой точки. 24 мая Пхеньян разрешил иностранным экспертам в присутствии небольшой толпы журналистов посетить свой ядерный полигон Пхунгери, попутно объявив о его уничтожении.

Чучхейцы проявили неслыханные чудеса гласности, позволив иностранцам посетить штольни ядерного полигона до и после взрыва. По сути, их ядерный полигон – это несколько домиков и штолен в окрестностях горы Мантап (2205 метров над уровнем моря) глубиной до 2 км, если верить данным северокорейцев, в конце которых оборудована камера для испытательного ядерного заряда.

Всего на полигоне Пхунгери было четыре штольни, в двух из которых уже были проведены ядерные взрывы. Северяне в присутствии иностранцев взорвали западную, которая ещё не была использована.

Как передали немногочисленные иностранные корреспонденты, взрыв получился на все деньги! Вскоре интернет заполонили фотографии повреждённой западной штольни и унылые комментарии турбопатриотов «Ын сливает Трампу».

Специалисты же утверждают, что товарищи чучхейцы хорошо изучили западную технику пиара и взорвали не то недостроенную, не то разрушающуюся штольню. Кроме того, геофизики из организации по нераспространению ядерного оружия, сделав анализ полигона Пунгери на основе спутниковых снимков, пришли к выводу: ничто не может помешать Ыну продолжать ядерные испытания в окрестностях горы Мантап, буде на то желание.

Впрочем, сценка с полигоном произвела должное впечатление на шоумена Трампа, имеющего похожую склонность к внешним эффектам ради достижения целей.

Итак, встреча двух заклятых партнёров в Сингапуре всё-таки состоялась. О чём же договорились Ким Чен Ын с Дональдом Трампом?

Опять же, если послушать унылые песнопения всё тех же турбопатриотов, «Ын уже сливает Донни по-крупному». Ын якобы без пяти минут северокорейский Горбачёв. На очереди слив ядерного оружия, а там и над Пхеньяном взовьётся победный звёздно-полосатый флаг.

Беглое ознакомление с текстом документа говорит о том, что стороны пока что договорились договариваться. Типичный такой протокол о намерениях, без единого пункта конкретных механизмов его реализации и сроков.

Так, КНДР в лице Ким Чен Ына подтверждает курс на ядерное разоружение (денуклеаризацию), а США в лице Трампа обещает работать совместно с Пхеньяном над «достижением стабильности и мира». Причём, в тексте нет ни полслова о неких твёрдых гарантиях, данных США Северной Корее, о которых уже успела раззвонить наиболее нетерпеливая и падкая на газетные кряквы часть прессы. Украинской, к примеру.

И в самом деле, о каких гарантиях и разоружении может идти речь без подписания мирного договора, обоюдного признания и заключения дипломатических отношений между КНДР, Южной Кореей и США? Как можно подписать мирный договор со страной, наступающей на горло КНДР сапогом экономических санкций, введённых из одного чувства мести за три года тяжелейшей, кровопролитной и бессмысленной войны?

Пожалуй, единственный пункт, который Пхеньян может выполнить для улучшения своего имиджа без малейшего риска для своей безопасности, так это помощь в поисках, идентификации и возвращении на родину останков американских солдат, погибших в Корейскую войну.

То, что документик – обозначение шага навстречу, проба пера: «а как оно пойдёт дальше?» – свидетельствует речь Трампа, не оставляющая никаких иллюзий. Великолепный Донни похвалил Ына за «первый шаг к светлому будущему», намекнув на «безграничные возможности, лежащие перед КНДР в случае отказа от ядерного оружия». Немедленно добавив, что санкционная удавка останется на шеях северокорейцев.

То есть, выходя на первые переговоры с давним врагом, Трамп и его верхушка не посчитали нужным подкрепить их серьёзным и великодушным аргументом, подобающим сильному. Учитывая масштабы и вес двух государств, это следует расценивать, как мелочное жлобство со стороны «мирового гегемона».

Ким Чен Ын наверняка знает, кто такой Михаил Горбачёв, и чем закончилась для вверенной его заботам страны игра в поддавки с Западом, никогда не скупящимся на медоточивые речи и головокружительные обещания в глобальной игре.

Пожалуй, больше политической выгоды от встречи в Сингапуре получил Ким Чен Ын, обменяв взрыв непонятной штольни на ядерном полигоне на встречу с Трампом, увенчанную подписанием пространного, позитивного, но ни к чему не обязывающего соглашения. Трамп, скорее, выиграл по очкам внутри США, став первым американским президентом, лично поручкавшимся с загадочным лидером КНДР, тогда как предшествующим слабакам даже этого не удалось.

Впрочем, не следует придавать слишком серьёзное значение событию в Сингапуре. Без решения проблемы глобальной безопасности ни о какой денуклеаризации Корейского полуострова и речи быть не может.

Например, действие договора СНВ-3 между Россией и США истекает в 2021 году, но нет даже легчайшего намёка на его продление.

Более того, Трамп, несмотря на его умеренные предвыборные заявления, представляет интересы ВПК, а также архитекторов однополярного мира под управлением США. Всё это приводит к угрозе нового противостояния: количество горячих точек на планете не уменьшается, а США откровенно и нагло прёт за «красные линии», угрожая национальным интересам России и Китая.

То есть, без комплексного решения глобальных проблем, сохраняются угрозы и для КНДР. И, стало быть, междусобойчиком Вашингтон – Пхеньян с подключением Сеула туго затянутый корейский узел не развязать.