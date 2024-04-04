Американцы знали о предстоящем теракте в подмосковном «Крокус сити холле».

Об этом в авторской колонке рассуждает Алексей Муратов, один из лидеров движения «Донецкая республика» и партии «Единая Россия» в ДНР.

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В США не перестают напоминать о том, что они знали о готовящемся теракте на территории России.

Вчера американская сторона вообще уверяла общественность в том, что американское правительство «сообщало российским чиновникам, что популярная концертная площадка «Крокус Сити Холл» является потенциальной целью», – написала газета The Washington Post. То есть, предупреждали не о том, что на территории России готовится теракт, как это говорилось ранее, а с указанием конкретной локации.

С американской стороны прямо-таки бесперебойно сыплются сообщения о партнёрстве и сотрудничестве с российской стороной в вопросах терроризма. Даже регулярные соболезнования. Хотя ещё совсем недавно от американских чиновников мы часто могли слышать не самые дружелюбные комментарии, даже в адрес простых россиян.

Если кратко, то, как гласит народная мудрость: «На воре и шапка горит». Они видят, как реагирует Россия на теракт в «Крокусе», как в РФ говорят о неминуемом возмездии для всех причастных и какие меры предпринимаются. Кроме того, реакция самих россиян говорит сама за себя. По данным Минобороны, из-за теракта за последние 10 дней примерно 16 тысяч человек заключили контракты для участия в СВО.

То есть, на каждого погибшего уже приходится больше ста добровольцев, и только за столь короткий срок. Поэтому на Западе гадают, как мобилизовались внутренние органы России и какие последствия это вызовет.

Ведь на самом деле сущность западного социума довольно труслива. Последнюю тысячу лет они только и делали, что истребляли менее сильных индейцев, нападали на каких-то африканских туземцев и покоряли более миролюбивые народы. Когда чувство собственного превосходства брало верх, то дело доходило до равного противника, от которого всегда приходилось убегать.

Сегодня они воюют с Россией чужими руками, потому что самим страшно. Однако сейчас Россия всё называет своими именами, прямо указывает на своего противника и обещает поквитаться со всеми виновными.

Теперь Запад наперебой рассказывает о том, что ЦРУ с пометкой «срочно» сообщало России «достоверную» информацию о готовящемся теракте в «краткосрочной» перспективе.

Это ли не демонстрация трусости? Запад показал, что нервничает и боится последствий, которые аукнутся ему отнюдь не только на поле боя.

Таков итог их действий. Но продолжение следует.