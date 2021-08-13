О чём Козак предупредил Санду накануне «Крымского шабаша»

13.08.2021, Кишинев, Владимир Букарский

Новости Украины

Скоротечный визит заместителя главы администрации президента России Дмитрия Козака в Молдову 12 августа оставил после себя множество вопросов. Что это было – визит вежливости со стороны человека, отвечающего в аппарате главы Российского государства за постсоветское пространство, зондирование почвы в преддверии возможной встречи президентов двух стран, или что-либо иное?

Ещё больше спекуляций относительно заявлений Козака перед прессой сразу же после визита. Что значит «приднестровский конфликт – ваше внутреннее дело»? Неужели Кремль сдаёт Приднестровье – свою стратегическую опорную точку на берегах Днестра – и умывает руки?

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Смысл визита можно объяснить просто. В Молдове, одной из стран постсоветского пространства, стал реальностью прозападный режим Майи Санду, которая, по итогам президентских и парламентских выборов, сконцентрировала в своих руках все рычаги власти. России необходимо понять, как выстраивать отношения с этим режимом и его зарубежными кураторами. Есть ли почва для диалога, или же говорить с новой молдавской властью, изначально избравшей язык ультиматумов в отношении Москвы, не о чем?

Дмитрий Николаевич Козак в администрации президента России отвечает за постсоветское пространство. Специально для него была создана ранее не предусмотренная должность третьего заместителя председателя АП. Этот многоопытный чиновник лучше, чем кто-либо в Кремле, знает Молдову и молдавский политический класс. У него уже были две миссии в Молдове: одна неудачная (связанная с провалом попытки урегулировать приднестровский конфликт на основе федеративной модели в ноябре 2003 года), другая успешная (свержение режима олигарха Влада Плахотнюка в июне 2019 года).

Кроме того, Дмитрий Козак отлично знает Майю Санду и ее команду из партии PAS. Козак был одним из внешних модераторов создания антиплахотнюковской коалиции между Партией социалистов и блоком ACUM, который оппоненты из пула Плахотнюка долго называли «Альянсом Козака».

Очевидной целью визита Козака в Кишинёв, помимо зондирования настроений новой власти, было приведение в чувство не только руководства Молдовы, но и его западных кураторов. Они получили от высокопоставленного кремлёвского чиновника ясный сигнал: язык ультиматумов в диалоге с Россией не приемлем. И не случайно в сообщении президента Молдовы по итогам встречи, которое она опубликовала на своём телеграм-канале, не было ни слова о выводе российских военнослужащих из Приднестровья.

Многих смутил ответ Дмитрия Козака молдавским журналистам о приднестровском конфликте: «Это ваше внутреннее дело». Эта фраза вырывается из общего контекста:

«Мы не готовы выдвигать какие-то свои условия урегулирования — это не наше, это ваше внутреннее дело. Молдова и Приднестровье должны договориться, а Россия готова оказывать содействие, не больше».

Посыл в адрес Кишинёва: договаривайтесь с Тирасполем сами, перестаньте апеллировать к Москве с призывом надавить на власти Приднестровья. Это ваш внутренний конфликт. Вы его заварили, начиная с дискриминационного закона о языках 31 августа 1989 года и заканчивая кровавой бойней в июне 1992 года – вам его и расхлёбывать. Это вы, а не мы, должны убедить жителей Приднестровья войти в состав единой Молдовы. Как вы будете убеждать, какие аргументы будете при этом использовать – ваше дело. Силовых аргументов вам никто применять не позволит.

Важно отметить, что Дмитрий Козак, по его словам, добился от Майи Санду заверения, что власти Молдовы не будут применять к Приднестровью блокадные меры:

«Президент Молдовы заверила меня, что никакой блокады не будет. И они делают все, чтобы она не наступила с 1 сентября, когда вступят в силу определенные ограничения», – заявил Козак.

То есть, по его словам, новый режим пересечения границы, который намеревается ввести Украина, никак не скажется на экономической ситуации в регионе.

Козак отметил, что обсуждался вопрос о вывозе либо утилизации боеприпасов, хранящихся на складах бывшей 14-й армии в Колбасной.

«Мы тоже заинтересованы в утилизации этих боеприпасов, срок годности которых истек, и они не подлежат транспортировке», – отметил российский посланник.

Приднестровский политолог Андрей Сафонов обратил внимание, что Козак заявил о необходимости утилизации не всех боеприпасов, а только с истекшим сроком.

«Ясно, что политики Молдовы все 30 лет независимости РМ думали не столько о «вышедших сроках годности» тех или иных видов вооружений и боеприпасов, сколько о том, чтобы оставить Приднестровье без средств защиты и союзных ПМР российских войск. В этом случае Приднестровье окажется беззащитным, и тогда приднестровцам будет легче вручить кишинёвский ультиматум о фактической капитуляции», – подчёркивает Сафонов.

Политолог Александр Кориненко не склонен ожидать каких-либо подвижек в отношениях между Кишинёвом и Тирасполем:

«Главная задача Дмитрия Козака в этом вопросе было указать, что Москва остается на тех же позициях, а Кишиневу придется разговаривать и договариваться с Тирасполем. Майя Санду не раз подчеркивала, что против прямого диалога между двумя лидерами. «Желтая» команда уверена, что надо говорить с Москвой, а не с Тирасполем. Посмотрим, останутся ли они на тех же позициях после этой встречи».

По словам Козака, Кишинёв и Москва договорились о снятии взаимных ограничений в сфере торговли. При этом он особо подчеркнул: «Торговать будем с учётом национальных интересов России».

Срок нулевых ставок для молдавских экспортёров, введённый по просьбе предыдущего президента Игоря Додона, истёк 31 марта этого года и не был продлён. С другой стороны, не было найдено взаимопонимание по вопросам цены на газ для Молдовы. Российский чиновник отметил, что взаимовыгодное решение только предстоит найти в ходе взаимных переговоров.

«Никто никому не должен делать подарки», – заявил Козак.

Ранее глава «Молдова-газ» (дочерней компании «Газпрома») Вадим Чебан заявил, что цена на газ для Молдовы, скорее всего, вырастет с учётом увеличившегося спроса на «голубое топливо» в Европе.

Дмитрий Козак не пожелал встречаться со спикером парламента Молдовы Игорем Гросу, несмотря на все его потуги. Зато он провёл встречу с лидерами парламентской оппозиции, двумя бывшими президентами Молдовы, Владимиром Ворониным и Игорем Додоном. Встреча на территории российского посольства в Кишинёве продолжалась более двух часов. Это значит, что Москва намерена работать не только с действующей властью в Молдове, но и с оппозицией. Те, кто наперебой кричали, что «Кремль слил Додона» и «Козак не хочет встречаться с бывшим президентом», сели в глубокую лужу.

Сам Игорь Додон, возглавляющий крупнейшую оппозиционную парламентскую партию в стране, в ходе своего брифинга утром следующего дня назвал три пункта повестки российско-молдавских отношений, которыми, по его мнению, следует заняться в первую очередь: социальная защита наших граждан, экспорт молдавской продукции на российский рынок и поставки газа в Молдову.

Благожелательность и готовность Майи Санду встретиться с Дмитрием Козаком объяснил румынский политолог, в прошлом президентский советник Юлиан Кифу:

«Фактически, у Молдовы нет ни времени, ни необходимости для резкости в отношениях с путинской Россией. У Кишинева есть множество спорных вопросов, которые необходимо решить с Москвой, но также и элементы, которые необходимо отложить в сторону, пока нынешнему президенту и его новому проевропейскому правительству удастся взять на себя всю полноту власти в государстве. Основные пункты политической повестки дня – это судебная и административная реформа, а затем другие вопросы, имеющие большое значение для борьбы с пандемией и возрождения экономики, включая разблокирование финансирования Молдовы посредством реформ. Для этого Кишинёву не нужны никакие конфронтации с Москвой. Но ни о дорогостоящих переговорах, ни о уступках, ни о компромиссах, которые ставят под угрозу европейскую перспективу Республики Молдова или ее территориальную целостность, не может идти речи».

С другой стороны, ряд политиков и публицистов правого лагеря выразили открытое недовольство визитом Дмитрия Козака в Молдову и приёмом, оказанным ему Майей Санду. Так, экс-депутат от партии «Платформа Достоинство и правда» Ливиу Вовк на своей странице в Facebook осудил подобную организацию официальных визитов:

«Эта тишина и отсутствие прозрачности непонятны. Пресс-релизы через несколько часов, никаких вопросов от прессы и ответов чиновников. Пыль в глаза плебcу».

Ещё более категоричен был глава Союза журналистов Молдовы, радикальный румыно-унионист Валериу Сахарняну:

«Визит Козака в Кишинев стал практической демонстрацией того факта, что Республика Молдова не уйдет слишком далеко от зоны влияния бывшего имперского центра. Этот визит показывает: Майя Санду, Игорь Гросу и Наталья Гаврилица начали рассыпать виртуальные поцелуи по всем геополитическим направлениям. Показательно, что первым высокопоставленным политическим деятелем, лично посетившим Молдову после прихода к власти администрации Санду, является ни кто иной, как Дмитрий Козак, спецпредставитель Путина, автор проекта, благоприятного для россиян и смертельно опасного для нас: федерализации Республики Молдова, то есть превращения ее в сателлитную модель Приднестровья под управлением россиян».

Руководство России в лице Дмитрия Козака выдало новому президенту Молдовы первоначальный кредит доверия. Москва надеется, что отношения между двумя странами, пусть и не будут дружественными, как при прежнем президенте Молдовы, но, по крайней мере, будут развиваться нормально и без эксцессов.

Но если Майя Санду 23 августа в Киеве примет участие в учредительном саммите «Крымской платформы», которую министр иностранных дел РФ Сергей Лавров назвал русофобским шабашем (то есть это однозначная официальная оценка со стороны России), то все достижения пойдут насмарку.

Взаимопонимания между Москвой и администрацией Санду уже не будет. Россия не потерпит покушений на свою территориальную целостность.