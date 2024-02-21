«О чём они думают?»: русофобия становится непопулярной в Европе

Вадим Москаленко.  
21.02.2024 17:57
  (Мск) , Киев
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Вооруженные силы, Дзен, ЕС, Идиотизм, Общество, Политика, Россия, Русофобия, США, Украина, Экономика коллапса


Русофобствующие западные политики разрушают экономику своих стран и теряют доверие общественности.

Об этом в интервью американскому юристу Эндрю Наполитано заявил американский эксперт, считающийся одним из лучших экономистов в мире, Джеффри Сакс, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Русофобствующие западные политики разрушают экономику своих стран и теряют доверие общественности. Об этом в...

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«Это интересный вопрос, каким образом правительство США имеет такую власть над столькими странами Европы. Это самое слабое правительство, которое я когда-либо видел в Германии. Они находятся в долгом и глубоком экономическом кризисе, потому что источником их экономики является промышленность, основанная на дешёвых энергоносителях из России, которые США отрезали от мира взрывом газопровода «Северный поток».

И есть один интересный факт – все европейские лидеры совершенно не популярны среди общественности. Рейтинг одобрения Шольца около 23%, и регулярно проводятся опросы, европейские лидеры абсолютно не пользуются поддержкой населения.

Они говорят вещи, которые не имеют смысла ни для Европы, ни для их обществ, они повторяют пустые фразы США. Почему? Это действительно трудно понять», – сказал Сакс.

«А правда конфликта заключается в том, что США стремились ослабить Россию, разделить её. И даже провести «деколонизацию» – расколоть её на части, создать этнические кризисы, которые разделят Россию», – добавил эксперт.

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