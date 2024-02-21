Русофобствующие западные политики разрушают экономику своих стран и теряют доверие общественности.

Об этом в интервью американскому юристу Эндрю Наполитано заявил американский эксперт, считающийся одним из лучших экономистов в мире, Джеффри Сакс, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Это интересный вопрос, каким образом правительство США имеет такую власть над столькими странами Европы. Это самое слабое правительство, которое я когда-либо видел в Германии. Они находятся в долгом и глубоком экономическом кризисе, потому что источником их экономики является промышленность, основанная на дешёвых энергоносителях из России, которые США отрезали от мира взрывом газопровода «Северный поток».

И есть один интересный факт – все европейские лидеры совершенно не популярны среди общественности. Рейтинг одобрения Шольца около 23%, и регулярно проводятся опросы, европейские лидеры абсолютно не пользуются поддержкой населения.

Они говорят вещи, которые не имеют смысла ни для Европы, ни для их обществ, они повторяют пустые фразы США. Почему? Это действительно трудно понять», – сказал Сакс.