«О чём вы думали?» – украинский политолог заявил об огромной вине России

18.03.2021, Киев, Игорь Петров

Новости Украины

В уходе Украины в орбиту влияния на Запад виноваты не только игравшие в многовекторность элиты в Киеве, но и чиновники в Москве, отвечавшие за украинское направление.

Об этом в эфире канала PolitWera заявил директор Украинского института анализа и менеджмента политики Руслан Бортник, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Не важно, сколько ты должен, важно, как это влияет по большому счету на тебя. Вот Украина, может быть, меньше должна (международным финансовым структурам) в процентах, условно говоря, но это определяет нашу внутреннюю политику. Нам наши кредиторы выписывают уровень пенсий, социальные стандарты и пр.

Украина получила российских субсидий, дешевых энергоносителей в свое время не меньше (чем Белоруссия). Когда рецидивист совершает преступление, наверное, виновен и не только рецидивист, но и тот человек, который знает, что это – рецидивист, и он ведется на это все. Меня иногда очень смешит логика российских элит, который говорят: «мы же вам помогали, мы же вам столько инвестировали!».

Ну, так, а о чем вы думали? О том, чтобы совместно воровать с нашими? Пока вы инвестировали в заводы, американцы и европейцы боролись за умы людей, которые работают на этих заводах», – сказал политолог.