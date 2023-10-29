О «дикой» рыбе придётся когда-то забыть, будущее за разведением – крымский биолог

Рыбные запасы Черного моря истощаются, а сама рыба мельчает. И причиной тому не только загрязнение воды и траловый лов – морская вода теплеет, и популяция холодолюбивых видов сокращается.

Об этом сообщил кандидат биологических наук, старший научный сотрудник отдела ихтиологии Института биологии южный морей РАН Дмитрий Куцын, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Современный промысел в Чёрном море базируется в основном на короткоцикличных видах рыб. Их вылавливают десятки тысяч тонн, все остальные – калкан, кефаль, ставрида, султанка, – на порядок, а то и на порядки меньше. И эти десятки тысяч тонн – шпроты, хамса вылавливаются в основном с помощью трала. Что можно сказать по шпроту и по хамсе – мы наблюдаем их мельчание уже не первый год. Для сравнения, в пятидесятых годах длина того же шпрота в возрасте 5 лет была 14,5 см, в то время как сейчас из 3-4 тысяч особей самый крупный был 10,5 см. Надо сказать, что мельчание связано не только с промыслом, а с потеплением воды в Чёрном море. Мне попадались данные турецких коллег, что на 0,06 градуса в год примерно температура поверхности моря увеличивается. И этот процесс сам по себе приводит к мельчанию рыбы, а особенно уязвимы к нему холодолюбивые, такие как шпрот, мерланг и даже калкан», – отметил он.

Повышение температуры морской воды приводит к тому, что скорость обменных процессов в рыбе увеличивается, организму приходится тратить больше энергии для извлечения кислорода, на поддержание жизни и меньше остается на рост и на компенсацию распада белка, который тоже ускоряется из увеличения температуры.

«Поэтому проблема гораздо более масштабная, чем промысел, и тут необходимо огромное внимание к потеплению климата. Понятное дело, что это может достигаться только глобальными усилиями, а не усилиями каких-то отдельных стран. Кроме перехода на малоуглеродные источники, высадки лесов, надо разрабатывать технологии, вплоть до управляемого термоядерного синтеза. Может быть человечество к этому придёт, и тогда все экосистемы планеты вздохнут от воздействия», – подчеркнул Куцын.

Увеличить рыбопродуктивность можно за счет перехода на аквакультуру. Инвестиции в науку и технологии позволяют при меньшей площади акватории получать максимум рыбной продукции.

«Насколько мне известно, большая проблема в рыбных кормах, поскольку рыбные корма высокобелковые, и, по сути, чтобы выращивать рыбу ее нужно кормить рыбой, что не очень экономически выгодно. Но разрабатываются в настоящее время методы получения кормов с использованием сои. Особенно здесь помогает генетическая инженерия. Генетически модифицированная соя содержит набор нужных аминокислот, и будущее, по всей видимости, за аквакультурой. Снижение рыбных запасов – это не только проблема Чёрного моря, это проблема всего мирового океана. И тут выход такой, что когда-то человечество перешло от охоты и собирательства к животноводству и сельскому хозяйству, повысив эффективность получения пищи. Тоже самое предстоит сейчас пройти для водных ресурсов, в том числе и рыбы», – заключил ученый.