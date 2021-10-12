О досрочных выборах президента объявят уже в этом году – киевский эксперт

За «журналистской» атакой на президента Украины Владимира Зеленского «Досье Пандоры» и последующим оффшорным скандалом стоят западные спецслужбы.

Об этом в эфире YouTube-канала «Ukrlife» заявил украинский политолог Андрей Золотарёв, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Впереди месяц-два, и мы увидим перспективу досрочных президентских выборов. Пока точку ставить рано. Pandora Papers стоит рассматривать не просто как чёрную метку Зеленскому.., однозначно дают понять, что идею второго срока не приемлют.

Можно сколько угодно рассказывать про 800 журналистов, которые работали над этими бумагами, но все прекрасно понимают, что такой массив информации мог появиться только с подачи спецслужб.

МИ-6, ЦРУ – не суть важно, а журналисты выступили уже в качестве инструмента, в качестве передачи эфирного звена. Категорически против полуторного, второго срока Зеленского», – заявил Золотарёв.

«Ничего другого, кроме как попытаться, всё-таки, опередить события и поставить перед фактом, у Зеленского не остаётся. Потому что дальше, весной, говорить о попытке сделать полтора срока пребывания на посту президента, будет уже поздно, и надо будет думать о том, что будем делать, собственно, в 2024-м», – добавил политолог.